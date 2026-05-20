En el marco del Día Internacional de la Familia, Casa Ronald McDonald Puerto Rico anuncia oficialmente el lanzamiento de su nueva imagen, marcando una nueva etapa para la organización luego de más de tres décadas apoyando a familias puertorriqueñas.

La renovación reafirma el compromiso de la organización con su misión de brindar apoyo, cercanía y un hogar lejos del hogar a familias con niños recibiendo tratamiento médico.

“Estamos viviendo un momento muy especial. Nuestra casa se renueva y, con esta evolución, pasamos de ser Fundación Infantil Ronald McDonald Puerto Rico a Casa Ronald McDonald Puerto Rico. Más que un cambio de nombre, esta transformación representa realmente quiénes somos: un hogar para las familias que atraviesan momentos difíciles junto a sus hijos. Porque cuando un niño recibe tratamiento médico, la familia no es una visitante. La familia permanece, acompaña y enfrenta cada paso del proceso junto a ellos”, expresó Loidymar Duprey González Directora Ejecutiva de Casa Ronald McDonald Puerto Rico.

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“En Casa Ronald McDonald hacemos posible algo que hace toda la diferencia: que la familia siempre esté presente. Hoy renovamos nuestra imagen, pero nuestro compromiso con las familias de Puerto Rico perdura más fuerte que nunca.”, añadió Mariceli Marina, Gerente de Casa Ronald McDonald.

Desde 1990, Casa Ronald McDonald Puerto Rico ha impactado la vida de más de 20,000 familias puertorriqueñas y ayuda anualmente a ahorrar más de $750,000 en gastos relacionados con hospedaje, alimentos y transportación ayudando a aliviar significativamente la carga económica que enfrentan mientras acompañan a sus hijos en procesos médicos complejos.

“Como parte de esta nueva etapa, la organización invita a la comunidad a continuar apoyando su misión mediante donativos y participación comunitaria. “Nuestros números de ocupación y solicitud de servicios reflejan una necesidad latente en la sociedad puertorriqueña. Confiamos en nuestra permanencia y expansión de nuestro alcance para promover que la niñez en Puerto Rico siempre esté cuidada y acompañada con los más altos estándares. Nuestro trabajo se distingue por centrar el amor, la alegría y la solidaridad desde un espacio seguro, lleno de esperanza.” compartió Duprey González, Directora Ejecutiva.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar donativos a través de ATH Móvil Donate bajo: /FundacionInfantilRonaldMc