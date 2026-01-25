Varias agencias como el Comando Espacial de Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, monitorean objetos considerados como basura espacial y han identificado al ZQ-3 (66877), como un fuselaje de cohete chino que representa un leve riesgo durante su reentrada a la atmósfera.

Este realizó su primer vuelo de demostración el 3 de diciembre de 2025 (hace casi dos meses) desde el Centro de Lanzamientos Jiuquan en China, pero parte del fuselaje aún se mantiene en órbita y en días recientes ha comenzado a perder altura.

“Se pronostica estaría haciendo su reentrada entre el 28 de enero y el 1 de febrero, preliminarmente con mayor probabilidad en la noche del 30 al 31 de enero”, indicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

PUBLICIDAD

“El leve riesgo se debe al tamaño, peso de 26,455 libras (12 toneladas) y a su construcción algo distinta a la mayoría de los cohetes, ya que este cohete es de acero inoxidable, por lo que no se descarta que algunas partes pudieran sobrevivir durante la intensa fricción con la atmósfera mientras se desintegre en su reentrada”, explicó la SAC.

China no ha confirmado si puede o no controlar el fuselaje, es decir enviar un comando para que pequeños propulsores permitan al objeto comenzar a salirse de órbita en cierto momento, de modo que pueda reingresar de forma segura a la atmósfera sobre zonas despobladas del Océano Pacífico.

De no ser controlable, lo cual es posible y evidente en incidentes recientes con otros cohetes, entonces este fuselaje en particular sí representaría un leve riesgo para las zonas pobladas por donde estaría pasando durante sus últimas órbitas.

Preliminarmente las zonas con riesgo incluyen partes de Sur América, Europa, Asia y Australia. Sin embargo, en los próximos días el pronóstico será actualizado,

y aunque siempre existe la probabilidad de que la reentrada ocurra sobre el mar, próximamente se podrá identificar los países con leve riesgo.

Visibilidad del cohete

En la noche del domingo 25 de enero, el fuselaje estaría luciendo a simple vista como una aparente estrella o satélite moviéndose sobre los cielos de la Isla poco después del oscurecer.

“Entre las 6:52 pm a 7:04 pm existe la posibilidad de ver el objeto desplazándose de Noroeste a Sureste”, señaló la SAC.

PUBLICIDAD

Para lograr verlo, se sugiere ubicarse hacia el Noroeste o 328 grados en la brújula del celular. La aparente estrella en movimiento estaría subiendo más a la

izquierda de las estrellas de Casiopea, y es posible que ya entre las 6:58-6:59 pm estaría pasando algo cerca de donde vemos la Luna, detalló la entidad educativa.

Tan reciente como ayer 24 de enero, otro cohete chino se vio desintegrándose a través de la atmósfera sobre los cielos del norte de Estados Unidos, incluyendo estados como Illinois, Minnesota, Iowa, y Wisconsin. Mira el impresionante video: https://www.youtube.com/watch?v=gBB9s7YzHOE