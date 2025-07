Hasta 5,000 nuevos casos de hepatitis C se registran cada año en Puerto Rico, mayormente en hombres, y con la peculiaridad de que se trata de una infección que no muestra síntomas y, por tanto, muchas personas desconocen que la tienen.

Pero la buena noticia es que existen pruebas para detectar esta enfermedad y también hoy día puede tratarse de manera efectiva.

Con eso en mente, una amplia coalición que agrupa a organizaciones sin fines de lucro, agencias de gobierno, instituciones de cuidado de salud, laboratorios médicos, farmacias, negocios de tatuajes, una agencia publicitaria y un sinnúmero de especialistas médicos, lanzó una nueva campaña mediática para crear consciencia sobre la hepatitis C, y la importancia de detectarla y tratarla, con miras a lograr su eventual erradicación en la Isla parar el 2030.

Según explicaron expertos médicos presentes en el lanzamiento, la hepatitis C es una infección crónica del hígado que puede afectar a cualquier persona. Suele ser asintomática hasta etapas avanzadas, cuando ya puede causar complicaciones como cirrosis o cáncer hepático. Sin embargo, es completamente curable con tratamientos orales de 8 a 12 semanas, con tasas de eficacia de hasta 98%.

Lilliam Rodríguez Capó, principal oficial ejecutiva y fundadora de la organización VOCESPR, subrayó que, siendo el caso que “la mayoría de sus síntomas de la hepatitis C son invisibles… todo comienza por la prevención, por la detención temprana, y con el tratamiento oportuno, que no es otra cosa que los pacientes puedan tener el acceso a los servicios de salud, porque la hepatitis C tiene cura”.

Suele ser asintomática hasta etapas avanzadas, cuando ya puede causar complicaciones como cirrosis o cáncer hepático. ( Shutterstock )

“Así que queremos hacer un llamado urgente a prevenir el contagio de hepatitis C, a detectarlo a tiempo, porque existen pruebas para detectarlo, y para que ese paciente que tenga un diagnóstico y una prueba confirmatoria positiva pueda tener acceso a los tratamientos, que hoy permiten la cura de más del 97% de los pacientes”, exhortó.

El doctor Jorge Santana Bagur, infectólogo del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), comentó que, si bien los tratamientos de antaño par la hepatitis C eran “largos y difíciles”, ahora son “altamente efectivos… Tenemos una cura que es oral, sin inyecciones, prácticamente sin sintomatología”.

“Creo que el mensaje es bien importante, que todos nos hagamos la prueba por lo menos una vez en nuestras vidas. Quisiera que el mensaje al difundir esta información sea tal que me ayude a que en los próximos años tengamos un regalo, que no haya una sola hepatitis C más en Puerto Rico”, exhortó.

“Y lo podemos hacer con las herramientas que tenemos. Es cuestión de buscarlas, identificarlas, tratarlas y curarlas. Pero si no buscamos no la vamos a encontrar, porque desafortunadamente muchas personas no saben que están infectados. Cerca del 40% no saben que tienen hepatitis C y no saben cómo la adquirieron en muchas ocasiones. Pero el punto no es ese. El punto es vamos a hacernos la prueba, vamos a buscarla y vamos a tratarla”.

La doctora Ana Patricia Ortiz, investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer, institución que acogió la actividad del lanzamiento de la campaña, explicó que una de las consecuencias de una hepatitis C no tratada es que se puede desarrollar cáncer de hígado, que es uno tipo de cáncer con una mortalidad bastante alta.

Indicó que el 75% de los casos de hepatitis C reportados en la isla ocurren en hombres, especialmente entre los 35 y 64 años.

“Cada año se diagnostican en promedio 287 hombres y 118 mujeres con cáncer hepático. Solo un 16.5% sobrevive cinco años tras el diagnóstico. La hepatitis C es uno de los factores de riesgo principales. Actuar a tiempo es clave”, subrayó la especialista.

Por su parte, la epidemióloga Miriam Ramos, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, explicó que la hepatitis C tuvo una prevalencia de 33.6 por cada 100,000 personas para el año 2023.

Agregó que, aunque puede afectar a cualquier persona, los datos muestran que los más impactados por la hepatitis C son los hombres, que son el 80% de los casos, según los datos de 2025. Los grupos de edad más impactados son los de 35 a 44 años y los de 45 a 54 años. Las regiones con la mayor cantidad de casos son el área metro, Bayamón y Caguas.

Las poblaciones más afectadas “son aquellas que incluyen a personas usuarias de sustancias controladas, personas con historial de encarcelamiento, y las personas que viven con HIV”.

El Sistema de Vigilancia de Hepatitis Virales tiene registrados unos 17,565 casos del 2021 hasta mayo de 2025. En promedio se han reportado entre 4,000 a casi 5,000 casos en cada uno de esos años.

Por otro lado, también se unieron a la iniciativa la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca), esta última como ente para facilitar el acceso a servicios a poblaciones más vulnerables “sin estigma y con enfoque de equidad”.

La doctora Milagros A. Soto Mejías, gerente principal de operaciones clínicas de ASES, recordó que bajo el Plan Vital se cubre tanto las pruebas como los tratamientos de hepatitis C. Indicó que entre 2022 y 2025 se han diagnosticado 4,910 pacientes bajo Vital.

En tanto, la licenciada Ilia M. Toledo, de Laboratorios Toledo, explicó la necesidad de realizarse la prueba confirmatoria, una vez la prueba inicial da un resultado positivo. Sin embargo, detalló que actualmente ocurre que por lo regular el paciente tiene que acudir a su médico primario para un referido para esa prueba confirmatoria, lo que hace que haya paciente que terminen no haciéndose la prueba confirmatoria, a pesa que la misma se puede hacer de la misma muestra de sangre original.

Al cuestionar la prensa por qué no se usaba el sentido común y se disponía que, ante un resultado positivo de la prueba inicial se dispusiera automáticamente hacer la prueba confirmatoria, hubo consenso entre los presentes en que debía procurarse que ese fuera el proceder, ya fuera a través de reglamentos o incluso legislación, de manera que, tal como estaban recomendando los especialistas, y respaldan las estadísticas, se pudiera actuar con la mayor celeridad para tratar a aquellas persona con hepatitis C.

Además, como parte de las actividades relacionadas a esta segunda edición de la campaña “Borremos la C”, Felipe Cintrón, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, anunció que el próximo lunes 28 de julio, que se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, se llevará a cabo un evento masivo de pruebas de hepatitis C gratuitas, en más de 100 laboratorios a través de la Isla.

Asimismo, se hizo un llamado a empresas, organizaciones y otras entidades a unirse a la iniciativa de “Borrar la C” modificando ese día sus logotipos, en recordatorio a que la hepatitis C puede estar presente de manera invisible en cualquier persona.

Además, el público podrá adquirir calcomanías de “Borremos la C” en las farmacias Caridad, y el dinero recaudado por esas ventas se destinará a programas educativos de VOCESPR.

“Este equipo de trabajo, multidisciplinario, quiere y desea trabajar para que logremos como País eliminar la C de Puerto Rico”, insistió la CEO de VOCESPR. “Fíjense que hemos unido a muchos sectores para trabajar con un problema y una situación de País. Para nosotros el acceso a la salud de nuestra comunidad siempre es la fuerza impulsadora de nuestro trabajo en VOCESPR. Y hoy queremos reafirmar el compromiso con nuevos aliados, con nuevos colaboradores, porque vamos entendiendo que para tratar la hepatitis C tiene que ser un equipo multidisciplinario”.

Para más información y materiales educativos puede acceder a las páginas hepapuertorico.org y vocespr.org.