Durante las navidades, cuando la mayoría de las personas en general suelen intercambiar con familiares y amigos regalos y buenos deseos, no es inusual que algunas familias opten por regalar, a sí mismas, o a alguien cercano, una mascota.

Si bien esa es una práctica que algunas personas no favorecen, por tratarse de un ser vivo que necesita atención y requiere el compromiso para hacerlo de parte de quien reciba la mascota, lo cierto es que tradicionalmente se continúa haciendo, y para albergues y otras organizaciones que se ocupan de rescatar animales y darlos en adopción, es una oportunidad de, si se trata de la persona adecuada, poder entregar algunos de los animales que tienen y así abrir espacio para recibir a otros.

La pasada temporada navideña no fue una excepción a esa costumbre, al menos para el Albergue de Animales de Bayamón, que, directamente en la institución o a través de sus ferias, logró entregar sobre 40 animales en adopción, aunque con un detalle a resaltar: contrario a lo que ocurría tradicionalmente, ahora están buscando más gatos que perros.

Según dio a conocer la encargada de esa institución, Adamaris González, en noviembre pasado celebraron tres ferias de adopciones en colaboración con la tienda PetSmart, “y tuvimos unas 15 adopciones. Eso incluye lo que son dentro de las actividades, sin contar las que se realizaron el albergue”.

“Y en diciembre tuvimos alrededor de 25 (adopciones), pero fue porque tuvimos cuatro ferias de adopciones, porque se nos presentó la oportunidad de estar en el Parque de los Niños, y pues ahí, como había más público, pudimos orientar a más personas, llegar a más familias. Y ahí tuvimos ocho adopciones. Contando las tres que tuvimos en PetSmart, fueron alrededor de 25 adopciones en diciembre”, agregó.

Comentó que “sorprendentemente”, las acogidas de gatos y perros “están casi a los mismos números, y en esta última (feria de) adopción, tuvimos más adopciones de gatos que de perros”.

Aclaró que el proceso no se hace a la ligera, sino que conlleva un proceso de entrevistas y posterior seguimiento para asegurarse que, en efecto, la mascota está siendo cuidada correctamente.

“Nosotros le damos seguimiento a estas personas. Les hacemos unas entrevistas a estas personas y, si cualifican, entonces es que se le hace entrega del animal. Si no cualifican, pues no. Se le explica las razones y no se le hace entrega”, indicó.

Agregó que la persona que adopta se lleva “un relevo de responsabilidad” y se le explica lo que conlleva hacerse cargo. Además, “nosotros estaríamos llamando, haríamos visitas al hogar, y, si el animal está en unas condiciones que no son calidad de vida, pues existe la Ley 154, que es la de maltrato animal, y se le explica la misma”.

Afortunadamente, no han tenido ningún caso en que haya tenido que retirar a la mascota porque estuviera bajo condiciones de maltrato. Sí han tenido algunas devoluciones, “pero han sido por situaciones de que tienen otro animal y el otro animal quiere atacar a este y que han intentado ya por meses de tratar de introducirlos y no han podido”.

Explicó que en el albergue rehabilitan a los animales e intentan que siempre se lleven con otros, y cuando los ponen en adopción “son animales que son sociables y pueden convivir con otros animales”, pero en ocasiones quien busca adoptar tiene ya otra mascota y no logran que se puedan llevar bien.

Aprovechó la oportunidad para dar a conocer que el albergue, que tiene capacidad para 55 animales, está a capacidad, y tienen allí decenas de mascotas listas para adopción.

Además, para quienes estén interesados en adopción, pueden aprovechar los eventos que se llevarán a cabo los próximos 29 y 30 de enero, en la tienda PetSmart de San Patricio, de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde.

Recordó que, quienes adoptan una mascota del albergue de Bayamón, recibe un animal que “está castrado o esterilizado, sea gato o perro; con sus vacunas al día; con certificado de rabia vigente hasta por un año; desparasitado; con preventivos al día de pulgas, garrapatas, gusanos intestinales y gusanos del corazón; y con microchip”, y también les entregan unos obsequios por su adopción. Además, pueden suscribirse con PetSmart y recibir un librito de descuentos, y la cadena le da una aportación al albergue por esa adopción.

Mientras, en Rabito Kontento, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales con sede en Hatillo, no se ha visto un aumento en las adopciones. Por el contrario, según indicó su presidenta y directora, Mariel Rojas Montijo, la situación es cada vez más difícil para dar perros en adopción, aunque también confirmó que sí ha habido un creciente interés por adoptar gatos.

“Tristemente, como puedo decir, el lado bueno de que las personas tengan animales, sí, es algo real. Yo digo que ya la juventud no va a tener hijos, van a tener perros. Pero pues tienen estos perros mayormente que ellos seleccionan, no son los perros que están en la calle en Puerto Rico”, comentó.

“Sí ha habido un auge en las adopciones de gatos. Eso antes no se veía tanto, pero sí, hay mucho interés en adopción de los gatos”, agregó. “Y es algo bien raro. En estos 14 años, te puedo decir que sacar un gato era casi misión imposible. Y ahora por los gatos, se matan. Hay mucho interés en los gatos”.

Rojas Montijo aclaró que, aunque en Rabito Kontento sí hacen eventos de ferias de adopción para poder encontrarle familias a los animalitos que tienen y así abrir espacio para poder rescatar otros, no promueven esa práctica de dar animales como regalo, en Navidades o cualquier otro momento.

“Sí, hay muchas personas que te escriben porque quieren adoptar este perro para regalo. Pero nosotros en esa parte pues no creemos que eso esté bien. Lo va a buscar para entregárselo a una amistad, pues no porque yo no sé si esa amiga está comprometida en realidad con el animal. Así que nosotros no creemos en animales que sean para regalos”, comentó.

En cualquier caso, reiteró que, incluso en el periodo navideño, las adopciones “son mínimas. Son muy pocas”.

Rojas Montijo aprovechó para dar a conocer que, en estos momentos, Rabito Kontento tiene listos para adopción 43 animales, incluyendo a perros, gatos y dos caballos.

Por último, cabe resaltar que tanto González como Rojas Montijo hicieron hincapié en la necesidad de esterilizar a las mascotas para evitar la propagación descontrolada y atajar así el problema de sobrepoblación de animales realengos, que prácticamente todos viven en condiciones inadecuadas o incluso pésimas, como ha estado ocurriendo por años con perros, gatos, caballos y otros animales. De esa manera, además, se alivia la carga que tienen los albergues, refugios y santuarios, que se encuentran prácticamente todo el tiempo llenos a capacidad.