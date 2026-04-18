Gerald Vega Morales nació mujer en el seno de un hogar humilde de Juana Díaz.

Desde muy temprana edad sintió atracción por el deporte y desarrolló un cuerpo musculoso que la ayudó a convertirse en campeona internacional en el deporte de levantamiento de pesas fémenina. Pero en la pubertad de su vida como Geralee Vega comenzó a sentirse incómoda con el desarrollo de su busto.

Convencida de que había nacido trans masculino decidió eventualmente someterse a una operación de cambio de sexo y hoy asegura ser un hombre realizado y feliz.

En momentos en que la comunidad trans enfrenta nuevos ataques y retrocesos en derechos adquiridos en los pasados años, particularmente en temas de salud, educación y protección civil; en medio de la nueva restricción del Comité Olímpico Internacional a atletas trans o del cuestionamiento de la participación de la candidata trans Gabriel Rodríguez Velázquez en el certamen de Miss Universe Puerto Rico, Vega Morales, salubrista y líder en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, decidió lanzar su candidatura como presidente de la organización Populares LGBTQ+, afiliada al Partido Popular Democrático, y eventualmente aspirer a un escaño como representante ante la Legislatura de Puerto Rico.

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Cuéntanos de tu proceso, naciste mujer... ¿a qué edad comienza esa inquietud de querer convertirte en varón?

“A los 15 años comienzo a estudiar becado en la Escuela del Albergue Olímpico de Salinas. Desde ese momento me di cuenta que había cosas que no coincidían con mi sexo asignado al nacer. Ya me identificaba como niña lesbiana. En la pubertad comencé a desarrollar los senos y me sentí incómoda, por lo que busqué ayuda profesional para entender lo que me estaba sucediendo. Tuve el privilegio de estar en salud mental desde temprana edad y organizar todas esas inquietudes, situaciones que pensaba eran un problema. Estuve bajo cuidado de la psicóloga en la Escuela del Albergue Olímpico. Así, comienzo a investigar y a ver que no estoy solo, que las personas trans vivimos dignamente en todos los países del mundo.”

¿En qué área del deporte te desarrollaste y qué logros obtuviste?

“En levantamiento de pesas. Fui campeona infantil por más de siete años. Hice levantamiento de pesas olímpica por 15 años y representé a Puerto Rico como competidora femenina en los Juegos Panamericanos, Centroaméricanos y Juegos Olímpicos en el 2008. Hice tres ciclos olímpicos. En el 2006 gané medalla de bronce. Después, en el Panamericano del 2007 peleé por la medalla de oro y en el 2008 competí en los Juegos Olímpicos de Beijing, China. En 2010 ganamos medalla de plata en los Panamericanos y en el 2016 clasifiqué para los Juegos Olímpicos representando a Estados Unidos. Competí cuatro años consecutivos, me convertí en campeona nacional y rompí todos los récord.”

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¿Sufriste algún tipo de discrimen dentro del Comité Olímpico?

“Como tenía un cuerpo masculinizado tuve bastantes pruebas que son tan innecesarias como el discrimen que nos arropa. En la Federación de Levantamiento de Pesas de Puerto Rico tuve muchos episodios de discrimen con los presidentes y la administración para seguir ocupando mi espacio, el que me había ganado con tanto sacrificio. Siempre tuve mis números y mi disciplina bien marcada, por eso no pudieron ganarme nunca.”

¿Qué opinión te merece la prohibición del Comité Olímpico Internacional de permitir competir a los atletas trans?

“Otra vez las mujeres trans en el deporte! (Es) La guerra de la distracción cuando el 0.1% de la población parece una amenaza… Pero en realidad es un buen tema político para desviar la atención nuevamente. Las pruebas genéticas obligatorias perjudicarán mucho más a las mujeres cisgénero (mujeres que se identifican con su sexo asignado al nacer) que a las mujeres transgénero. Ya ha ocurrido y volverá a ocurrir. Aún cuando los reglamentos no están claros para ninguna de las partes, para las inclusiones justas, sanas y equitativas, ni para la protección de las personas diversas, el sistema deportivo de alto nivel busca seguir excluyendo a las personas por raza, color, género y obviamente por orientación sexual. Este retroceso se Alinea con las políticas violentas de la administración Trump, quien sin duda refleja fallas estructurales, de conocimientos y preparación para liderar una nación.”

¿Cuándo tomaste la decision de someterte a cirugía para cambiarte de sexo y cómo fue ese proceso?

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“En el 2016 termino con lo que es la representación en el deporte y llega un momento bien importante para mi vida. Ya había dedicado 16 años al deporte y mi identidad tenía que florecer. Gerald Vega Morales quería salir de ese caparazón para continuar con su vida personal. Así decido comenzar mi transición y el proceso de afirmación por mucho tiempo. Ha sido un proceso de salud mental, de crecimiento y de amor propio. Un añó después me mudo con mi pareja a Chicago y allá comenzó mi proceso de afirmación de género.”

¿Cuál fue la reacción de tu madre?

Me apoyó 100%. Mi mamá, Lilliam Morales, es mi heroína. Es una persona a la que le debo la vida entera. Soy producto de una madre soltera, que echó hacia adelante sola a sus cuatro hijos. Ella siempre me ha dicho ‘vive tu vida y sé la mejor persona que puedas ser’. Ese es el abrazo más importante que necesitamos las personas trans: el apoyo de nuestras madres y la familia.”

¿Quién es tu pareja y cuántos años tienen de relación?

Jessica Rivera. Es natural de Caguas. Llevamos 18 años de relación. Tomé mi decision con su consentimiento. Siempre he sido una persona muy clara en mis decisiones y siempre tuvimos conversaciones sobre lo que había que esperar en un proceso de afirmación de género. Estuve comunicándole la inquietud y la incomodidad que tenía. Después de dialogar todo con ella comenzó el proceso.”

Estás a un paso del altar, ¿cuándo es la boda?

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“Nos casamos el 27 de abril, eso es este mismo mes, así que estamos contentos. Va hacer por lo civil, será una ceremonia privada, es algo que queremos. Estamos en muchos proyectos de vida, los dos somos empresarios, así que ella tomó la decisión de que sea familiar.”

¿Te sientes feliz con el cambio?

“Sí. Llevo diez años viviendo con mi experiencia trans. Nunca había sido tan feliz, aunque mi anterior vida me dio bastantes logros y bastante felicidad. Creo que es importante vivir en la identidad real en la que uno se siente pleno. Han sido diez años de plenitud, riqueza, trabajo duro y de afirmación. Soy feliz, me amo, mi familia me ama y mi esposa me ama. ¿Qué más puedo pedirle a la vida?.”

¿Qué estás haciendo actualmente?

“Me gradúo el 20 de agosto de un Doctorado en Salud Pública. Trabajo con lo que son los determinantes de la salud en Puerto Rico. Tengo una maestría en Administración de Servicios de Salud y una clínica de servicio primario, S Médica Avanzada Transsalud Puerto Rico. Brindamos servicios de salud a la comunidad LGBTTQIA+. Ese es el enfoque de la clinica, orientar y ayudarlos en salud mental. Tenemos dos médicos de familia y trabajamos todo lo que es desde niños, infantes, hasta adultos. Ginecología, medicina primaria y preventiva; infecciones de transmisión sexual, alimentos, viviendas, y plan médico de emergencia.”

¿Qué te motiva a aspirar a un puesto político?

“Quiero ser representante de la comunidad LGBTTQIA+, una voz que luche por la igualdad, la visibilidad trans y sus derechos. Sobre todo ahora, con el panorama político complicado que temenos. No quiero vernos afectados, porque estamos frente al Gobierno más violento para nuestra comunidad transgénero, que ha sido invisible históricamente, vulnerabilizada y violentada. Es el momento de trabajar duro por la comunidad en el área profesional. Somos estudiantes, personas preparadas, profesionales, padres, personas con dignidad que merecemos, respeto.”

¿Eres consciente de las pasiones que despertaría tu candidatura?

“Sé que no va a ser fácil, pero estoy más que feliz y consciente de que con el apoyo de todas las personas que entienden hacia dónde nos dirigimos pueda prevalecer y salir adelante. Soy partidario de creer en todas las libertades. Eso incluye la libertad religiosa, la libertad de ser y de hacer lo que quieras practicar. La mayoría de las personas LGBTTQIAt se categorizan como religiosas. Hay muchas personas que creemos en Dios y pensamos que Él es un guía importante para nuestros corazones. Hay que tender puentes entre la comunidad de base de fe y nuestra comunidad, para que se entienda que el respeto y la dignidad de todos los seres humanos es importante. Las personas LGBTTQIA+ representamos en nuestros corazones el amor de Dios y el amor de Dios es todo lo que nos va a hacer prevalecer.”