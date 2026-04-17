La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico defendió hoy a la modelo y artista multidisciplinaria trans Gabriel Rodríguez Velázquez, tras ser sujeto de ataques y comentarios de odio por representar al municipio de Cidra en Miss Puerto Rico Universe 2026.

La coalición -que integra a más de 90 entidades que buscan instrumentar la equidad en la Isla- reaccionó a la ola de críticas que ha recibido Rodríguez Velázquez al ser parte de las 36 reinas que buscan ser la anfitriona de la edición diamante del concurso de belleza.

Algunas figuras, como la presentadora Angelique “Burbu” Burgos y los comentaristas Ray Cruz y Luis Dávila Colón, incluso han expresado su rechazo por la participación de beldades transgénero en la competencia, pese que la misma está permitida desde el año 2012, tras un acuerdo que realizó la pasada presidenta de Miss Universe, Paula Shugart con la organización sin fines de lucro GLAAD.

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Gabriel Rodríguez Velázquez es la segunda mujer de identidad trans en competir en Miss Universe Puerto Rico. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Las personas trans tenemos sueños y aspiraciones como cualquier otra persona. Gabriel tiene derecho a participar en un concurso cuyas reglas le permiten competir en buena lid”, aseveró Ivana Fred Millán, directora de la Federación, en declaraciones escritas.

También la activista arremetió contra diversas figuras políticas, que han pedido que el Gobierno retire su apoyo económico a Miss Universe Puerto Rico al permitir la participación de Rodríguez Velázquez.

“Con tantos problemas que hay en nuestro país, parece mentira esta cacería de brujas que tienen en contra de nuestra comunidad trans. Los funcionarios electos deben dedicarse a servir en vez de atacar a sus ciudadanos”, sostuvo.

Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación, sostuvo que los ataques cibernéticos en contra de la beldad “buscan invisibilizar, despreciar y castigar a las personas trans por el mero hecho de ser, de existir, de participar en la vida cotidiana a la que todas las personas tenemos derecho”.

“Hoy defendemos el sitial que se ganó Gabriel con su empeño y sacrificio”, añadió Serrano.

Por otro lado, Jennifer Orellana, secretaria de la Federación, catalogó los recientes críticas por parte de figuras públicas hacia Rodríguez Velázquez como “indignos, mezquinos y abusivos”.

“Al igual que Gabriel, aspiramos a tener las mismas oportunidades de vida que cualquier otra persona... Las personas trans merecemos vivir en paz, equidad y libertad”, sostuvo.

¿Quién es Gabriel?

Gabriel Rodríguez Velázquez, de 25 años, se convirtió este martes en la segunda mujer de identidad transgénero en competir en Miss Universe Puerto Rico, luego de tres años que lo hiciera Daniela Victoria Arroyo, quien clasificó en el Top 10 de la edición que ganó la patillense Karla Inelisse Guilfú Acevedo.

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La beldad está culminando un bachillerato en drama, y actualmente se destaca como modelo, cantante y actriz, según lo expuso en el segmento “Conoce tu candidata” que realizó el certamen de belleza.

“Quiero ser Miss Universe Puerto Rico por lo que represento, represento a una mujer que aboga por los derechos humanos, y por la inclusión dentro y fuera del campo de la belleza”, expresó la boricua.

Rodríguez Velázquez, además de jugar tenis de mesa, también participó en el cortometraje “Píldora”, que fue seleccionada para eventos como el trigesimotercero “San Diego Latino Film Festival” y el decimoquinto “Buenos Aires International Film Festival”, y ha modelado para diseñadores como Gustavo Arango y Stella Nolasco, así como marcas como Bakers.