Elegantes, valientes, resilientes, y hasta magnéticas.

Así se presentaron las 36 nuevas candidatas que aspiran para convertirse en la Miss Universe Puerto Rico 2026 y la próxima reina anfitriona de la edición diamante del concurso de belleza internacional.

Desde el concesionario de Genesis Puerto Rico de Plaza Las Américas, las nuevas beldades tuvieron su primera prueba de fuego ante el público puertorriqueño al desfilar, vestidas de blanco y dorado, con las cintas de sus respectivos pueblos.

Catalogándose como la edición con mayor participación desde que Wapa Televisión entabló su alianza con la Organización de Miss Universe en el año 2018, esta edición cuenta con una combinación de caras frescas, reinas experimentadas, figuras que se han destacado en otras producciones de la televisión nacional.

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Algunas de las reinas que volvieron a probar su suerte fueron Vivianie Díaz Arroyo (Miss Aguas Buenas), quien representó a la Isla en Miss Grand International 2021, donde quedó como tercera finalista; Nicole Marie Colón Rivera (Miss Aibonito), quien regresa a competir tras nueve años de buscar alzarse con el cetro y corona nacional; y Génesis Dávila (Miss Arroyo), quien se destacó el año pasado al participar en “Miss Universe Latina”, donde ocupó la posición de primera finalista.

Una cara conocida que brincó al mundo de las coronas fue Vicky A. Carbonell Cuevas, quién se expuso al público boricua y estadounidense en la pasada edición de “Objetivo Fama”, y sorprendió al salir con la cinta del pueblo de Toa Baja.

Pero una de las reinas que ya se encuentra generando expectativas fue Jennifer Barreto, la reina de 27 años que representa el pueblo de San Sebastián, y cautivó la atención de los presentes, así como los fanáticos que miraban a las concursantes desde las afueras del concesionario.

Una figura a destacar es la representante de Cidra, Gabriel Rodríguez Velázquez, quien es la segunda mujer transgénero en competir por el título nacional luego de tres años de la participación de Daniela Victoria Arroyo, quien representó el pueblo de Cabo Rojo. Mientras tanto, la beldad de Gurabo, Lucylí Lleras Rodríguez, sorprendió con su traje de etiqueta en conjunto con pedrería, que reveló parte de su torso y cuello cubiertos en tatuajes.

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Enaltecer el “legado” de Miss Universe Puerto Rico

Las 36 concursantes aspirarán en convertirse en la sucesora de Zashely Nicole Alicea Rivera en la nueva edición de Miss Universe Puerto Rico, que se dará bajo el lema de “Legado”, para celebrar los 75 años del concurso de belleza internacional donde cinco boricuas se han alzado como victoriosas: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

“Son muchos años, no sólo de aquellas mujeres que se han convertido en embajadoras nacionales, sino en cada una de ellas que se ha atrevido a portar una banda donde lleva el nombre de su pueblo, y así como las mujeres que han llevado el nombre de su país a nivel internacional”, compartió la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo. “Cada vez que representas una causa, un pueblo o un país es un acto de valentía, porque uno se extiende, son muchas las mujeres que han usado su cuerpo, su oído y su voz para visibilizar a tantos, pero sobretodos, hacer eso para representarnos con tanta pasión, entrega y determinación”, apuntaló.

A diferencia de años anteriores, Miss Universe Puerto Rico no adelantó la fecha de la noche preliminar, ni la gala final, dado que el mismo se dará a conocer en un próximo encuentro con las reinas este martes, 21 de abril. Asimismo, Cifredo reveló que esta edición estrenará una nueva corona para la franquicia que será diseñada nuevamente por Lido Jewelers.

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Vuelven “De quién es la corona” y “Voz de reina”

Miss Universe Puerto Rico también reveló que el programa digital “De quién es la corona” regresa todos los miércoles, a partir del 6 de mayo, a las 8:00 p.m. a través de muniversepr.com y la cuenta oficial de MUniversePR en Facebook.

Para esta competencia, se une como presentadora la modelo y educadora Samarys Barbot, quien fue Miss Universe Jayuya 2025, ganadora del premio Mujer de Valor y primera finalista en Miss Universe Puerto Rico 2025.

El panel de expertos estará compuesto por el presentador, animador, profesor, coach de comunicación y preparador de reinas, David Soto, así como el creador de contenido, experto en certámenes de belleza y comunicador, John Alicea. Este año la defensora de las candidatas Jaylene Álvarez estará representada por ocho mujeres que conocen muy de cerca lo que son los certámenes de belleza y se anunciarán previo a cada episodio.

Por otro lado, Zashely Nicole Alicea Rivera será la nueva moderadora del podcast “Voces de reinas”, donde el público conocerá de cerca a las nuevas concursantes, desde su trasfondo de vida hasta su llegada al concurso de belleza. Este podcast semanal estrena el 21 de abril a las 4pm por wapa.tv