Vicky Carbonell, quien fue una de las participantes de la séptima edición de Objetivo Fama en 2025, es una de las candidatas preseleccionadas para Miss Universe Puerto Rico 2026.

Vicky fue una de las eliminadas de la noche. ( Suministrada )

La joven realizó su audición y fue una de las elegidas. Sin embargo, aún no es candidata oficial al título, cuya ganadora tendrá este año la ardua tarea de representar a Puerto Rico en el certamen de Miss Universe, que se celebrará en la Isla.

Carbonell, quien también tiene raíces dominicanas, fue una de las semifinalistas de Objetivo Fama 2025.

Vicky, quien destacó el R&B y la balada como sus estilos favoritos, anhela hacer felices a los demás, conectar con las emociones del público y brindar un poco de esperanza con cada interpretación. ( Suministrada )

La organización de Miss Universe Puerto Rico no ha anunciado aún la fecha de la gala final de Miss Universe Puerto Rico, pero se espera que se celebre antes del verano.

Por su parte, Miss Universe 2026 se celebrará en el mes de noviembre en San Juan.