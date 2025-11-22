Lista para recibir el amor de su pueblo.

Así se encuentra Zashely Nicole Alicea Rivera, quien manifestó su agradecimiento por el apoyo que recibió al representar a Puerto Rico y en Miss Universe 2025.

Nuestra soberana apareció en el vestíbulo del Grand Richmond Hotel de Bangkok, Tailandia, para hablar con missólogos y miembros de la prensa sobre su participación en la edición 74 del concurso de belleza, donde logró conseguir la octava clasificación consecutiva para la Isla del Encanto.

En una transmisión con “El Tío de las Reinas”, la boricua aseguró que, aunque todavía no se ha conectado por completo a las redes sociales, sí se ha emocionado con el respaldo de sus compatriotas tras su participación en la competencia, donde llegó hasta el cuadro de las 12 finalistas, y se llegó a coronar a la representante de México, Fátima Bosch.

“Lo pienso ahora mismo, y se me aguan los ojos, lloro, pero lloro de felicidad y de agradecimiento, porque es algo que, quizás, nunca me lo imaginé, de cómo mi participación, cómo mi voz, cómo mi esencia podía llegar al corazón de otros”, destacó Alicea Rivera.

“Veo cómo todos estaban tan ilusionados y se sentían tan satisfechos con mi participación, ¡Gracias por eso! ¡Ha sido un honor ser Miss Universe Puerto Rico!“, agregó la también bailarina profesional.

Alicea Rivera aseguró que, tan pronto se monte en el avión de regreso a su patria, se pondrá al día con lo que la audiencia ha manifestado en su carrera por la sexta corona, al tiempo que se preparará para recibir el calor de su gente.

“Siempre lo dije desde el primer día, el amor que he recibido es lo que me da la energía para seguir, y, para cada momento que salía, que me bajaba por ese elevador de mi cuarto, darlo todo, darlo todo por Puerto Rico”, indicó la beldad, quien agradeció también el respaldo que recibió de la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo.

Mira la transmisión aquí: