Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Tailandia, luego de que sufriera una caída en la gala preliminar del concurso.

En una actualización sobre su condición de salud emitida a través de las redes sociales, se informó que la beldad ya se encuentra acompañada por su madre, Maureen Henry, y su hermana, la doctora Phylicia Henry Samuels.

“Gabby no se encuentra tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa brindándole el tratamiento adecuado”, afirmó la hermana.

La organización Miss Universe Jamaica expuso en la publicación que la reina de belleza, quien no pudo competir en la noche final del concurso en la que Miss México resultó coronada, estará bajo cuidados intensivos “durante un mínimo de siete días, mientras los médicos continúan con su estrecha monitorización y atención especializada”.

Hasta el momento, no se han precisado las lesiones que sufrió Miss Jamaica cuando, al finalizar su desfile en traje de gala en la tarima del Impact Challenger Hall en la ciudad de Pak Kret, Tailandia, cayó por un hueco que tenía la tarima. Este incidente ocurrió el pasado miércoles, 19 de noviembre.

Henry fue sacada en camilla del evento y llevada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit.

“Durante este momento tan difícil, la Organización Miss Universo Jamaica hace un ferviente llamado a los jamaicanos, tanto en su país como en la diáspora, para que sigan orando por Gabrielle. También animamos a amigos, simpatizantes y personas de todo el mundo a unirse para brindarle apoyo con amor, fuerza y ​​esperanza", indica la publicación, firmada por los codirectores nacionales del certamen, Mark McDermoth y Karl Williams.

También solicitaron que no se realicen comentarios negativos en las redes sociales ni lancen información que no sea oficial, ya que pueden causar “mayor sufrimiento a la familia”.

“Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Les solicitamos compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia atraviesa este difícil momento”, se indicó.

Henry tiene 29 años y es de la capital de Jamaica, Kingston. Es doctora con especialidad en oftalmología. Tiene una fundación llamada SeeMe.