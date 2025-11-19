La modelo Gabrielle Henry, quien representa al país de Jamaica, supuestamente se cayó hoy durante la gala preliminar de Miss Universe 2025 en Tailandia.

La soberana caribeña tuvo el accidente durante la categoría de traje de gala, justo antes de que se retirara de la tarima del Impact Challenger Hall.

Videos en redes sociales captaron el momento en que la beldad culminaba su pasarela, donde uno de los zapatos se salió de las tablas, provocando que esta colapsara estrepitosamente.

Hasta el momento, Miss Universe Jamaica, ni la misma Organización de Miss Universe, se han expresado sobre el incidente desgraciado, que se da a menos de 24 horas de la competencia final.