El exfutbolista y entrenador Claude Makélélé Sinda anunció hoy su retiro del comité de selección de Miss Universe 2025 tras no poder asistir al concurso de belleza en Tailandia por “razones personales imprevistas”.

“Esto fue una decisión difícil, ya que tengo a Miss Universo en la más alta estima”, destacó el francés en una historia de su cuenta oficial de Instagram. “Esta plataforma representa apoderamiento, diversidad y excelencia, valores que siempre he defendido a lo largo de mi carrera”, agregó el entonces jugador de Chelsea y Paris Saint Germain.

Makélélé también se disculpó con la organización por el inconveniente, así como las concursantes, y todos los involucrados, asegurando que “espera contribuir en un futuro bajo mejores circunstancias”.

Esto surge a unas horas que el compositor y empresario libanés Omar Harfouch revelara su salida como juez de Miss Universe 2025 tras alegar “profunda confusión y preocupación” tras la organización designar un “jurado improvisado” para elegir a las 30 seminifinalistas de las 122 participantes del concurso.

Según Harfouch, el proceso se dio sin la presencia de unos ocho jueces oficiales, y que el resultado de esa selección permaneció en secreto.

“Según la información que circula, este jurado extraoficial está compuesto por individuos con un potencial conflicto de intereses significativos debido a sus relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universe, incluyendo la persona responsable de contar los votos y administrar los resultados, que constituye en un mayor conflicto de intereses”, destacó el magnate en sus publicaciones.

Miss Universe dice que no hay “jurado improvisado”

A horas de la renuncia de Harfouch, Miss Universe aclaró que los procesos de jurado de la edición 74 del concurso, que culmina este jueves, 20 de noviembre, “siguen siendo oficiales, transparentes y se rigen íntegramente por los protocolos” de la organización.

En un comunicado de prensa, la franquicia internacional catalogó los más recientes señalamientos como “ciertas imprecisiones” dado que el asunto surge de una confusión con el programa “Beyond the Crown”, una iniciativa de impacto social independiente diseñada para exaltar el liderazgo, servicio, educación, salud, inclusión, y apoyo significativo para causas benéficas, y el concurso oficial.

“El programa ‘Beyond the Crown’ funciona de forma independiente y no forma parte del proceso de evaluación del certamen. Animamos a todos los espectadores a que se remitan exclusivamente a las comunicaciones verificadas de MUO y sigan apoyando a las delegadas que encarnan los valores de Miss Universe”, destacó la empresa, en declaraciones escritas en Instagram.

Miss Universe, por otro lado, aseguró que las expresiones de Harfouch “incorrecta sugirieron” que un “jurado improvisado o desautorizado” se designó y que los jueces oficiales fueron excluidos de la selección de las finalistas.

“La Organización de Miss Universe aclara firmemente que ningún jurado improvisado se ha creado, que ningún grupo externo se ha autorizado a evaluar ni seleccionar finalistas, y que todas las evaluaciones de la competencia siguen los protocolos establecidos, transparentes y supervisados de la Organización de Miss Universe”, expuso la entidad, al tiempo que reconocen la renuncia de Harfouch, y prohibiéndolo de asociarse o usar la marca de Miss Universe.