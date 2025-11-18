El músico y empresario Omar Harfouch anunció su salida inmediata como miembro del jurado de Miss Universe 2025, alegando “falta de transparencia” y hasta “conflictos de intereses” en el proceso.

A través de sus historias de Instagram, Harfouch expresó su salida del concurso de belleza que tendrá lugar en Tailandia, manifestando “profunda confusión y preocupación” tras enterarse por las mismas redes sociales que un “jurado improvisado” fue seleccionado para elegir a las 30 semifinalistas de las 122 participantes. Según el libanés, este proceso se dio sin la presencia de los ocho jueces oficiales, incluído él mismo.

De hecho, Harfouch alegó que los resultados de esa selección permaneció “en secreto”.

PUBLICIDAD

“Según la información que circula, este jurado extraoficial está compuesto por individuos con un potencial conflicto de intereses significativos debido a sus relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universe, incluyendo la persona responsable de contar los votos y administrar los resultados, que constituye en un mayor conflicto de intereses”, destacó el magnate en sus publicaciones.

Este alegó que, luego de mostrar su desacuerdo con la selección preliminar, que se llevó a cabo sin la presencia de los miembros del jurado oficiales, la organización publicó, de manera apresurada de los nombres asociados con dicha elección, “sin especificar qué rol asume cada individuo, creando aún más confusión”.

“Luego de una conversación irrespetuosa con (el presidente) Raúl Rocha Cantú sobre el proceso de votación de Miss Universe, decidí renunciar y rechazar formar parte de esta farsa. Tampoco estaré reproduciendo la música que compuse para este evento”, manifestó.

Hasta el momento, la Organización de Miss Universe no ha emitido declaraciones oficiales.

Todo esto se da a horas de que arranque el concurso preliminar, que se transmitirá mañana, miércoles, desde las 8:00 de la mañana. Mientras tanto, la gran final se transmitirá en Puerto Rico a las 9:00 de la noche, por Wapa Televisión.