El famoso cubano, Osmel Sousa, conocido en el mundo de los certámenes de belleza como “el Zar de la belleza”, aseguró que ya tiene su favorita para convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig, la noche del próximo jueves 20.

Además de elegir a su favorita, también destacó el trabajo de otras latinas, quienes han dejado huella en esta controversial edición de Miss Universo, porque son “niñas bien, niñas educadas y finas”, destacó en el programa de Telemundo.

El también empresario, diseñador, actor, exmodelo, dibujante publicitario, cronista social, director artístico, presentador de televisión, productor y missólogo cubanovenezolano; y expresidente asesor de Miss Universo, luego de haber sido un pilar fundamental durante más de cuatro décadas, reveló en Telemundo, a quién le pondría él la corona y otras misses que también podrían lograr llevársela a su país. Lo curioso, es que todas son latinas.

Para Osmel, de 79 años, la corona podría estar en la cabeza de la mexicana, Fátima Bosch, especialmente luego de alzar la voz tras la falta de respeto cometida por el anfitrión Nawat Itsaragrisil. Para Sousa este hecho le traerá más rating al programa y “todo el mundo estará pendiente de la gala final”.

“Si gana México, que debería de ganar porque es una niña bella, con todas las cualidades, con todo el alboroto, cuando gane, todo el mundo va a quererla”, expresó con todo el peso y respeto que tiene en este certamen sobre Bosch, de 24 años de edad, que cuenta con la Licenciatura en Diseño e Indumentaria de Moda y que tiene trayectoria en pasarela y habilidades artísticas y deportivas.

Pero aseguró, además que le tiene puesto el ojo a otras misses latinas, que también podrían sorprender. una de ellas es Miss Venezuela, Stephany Abasali, una modelo de 25 años, que además es economista y también habla inglés y mandarín. Su belleza es destacable, además de considerarla “la mejor vestida de todas”.

También, según Sousa otra de las latinas que está dando mucho de qué hablar y que podría sorprender si sigue trabajando mucho es Itza Castillo, de Nicaragua, quien también busca representar a la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos, ya que vive en ese país desde el 2021.

Por último, Sousa considera que la cubana-americana, Lina Luaces, hija de la famosa conductora de Univision, Lili Estefan, también es de cuidado. Luaces tiene 22 años y aunque nació en Estados Unidos, forma parte de la nueva generación de cubanos, como ella misma lo denomina, por la crianza que tuvo.