Kincső Dezsényi, Miss Hungría, fue hospitalizada en Tailandia tras sufrir un grave caso de intoxicación alimentaria durante la preparación para Miss Universe 2025.

Debido a este percance, la joven no pudo asistir a varios eventos programados, aunque está haciendo todo lo posible por recuperarse para la competencia, cuya final se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre.

“Lamentamos informar a todos que Kincső Dezsényi, Miss Universe Hungría 2025, ha sufrido un grave caso de intoxicación alimentaria durante la competencia internacional y requirió atención hospitalaria. Lamentablemente, Kincső no pudo asistir a varios eventos programados, pero está haciendo todo lo posible para lograr una recuperación completa”, indicó la organización húngara en Instagram.

PUBLICIDAD

“Seguimos con la esperanza de que pueda estar de pie para la final, lista para brillar nuevamente en el escenario. Kincső está en buenas manos; agradecemos a Tailandia por la atención profesional y de alto nivel”, agregó.

¿Qué es la intoxicación alimentaria y cuáles son los síntomas?

La intoxicación alimentaria es una enfermedad causada por el consumo de alimentos o bebidas contaminadas con bacterias, virus u otros microorganismos perjudiciales, explica la Biblioteca Nacional de Medicina y la Clínica Mayo.

Los síntomas, que pueden presentarse en cuestión de horas o días, incluyen nauseas, vómitos, malestar estomacal, calambres abdominales, dolor de cabeza y fiebre, entre otros. Algunos síntomas graves pueden incluir mareos, visión doble, debilidad y problemas para tragar, entre otros.

Se recomienda acudir a un médico si se presentan síntomas graves, si las diarreas y los vómitos son frecuentes o si se presenta sangre en las heces, entre otros.