Desde el primer momento en que escuché que un ejecutivo de Miss Universo había tenido un problema con una de las chicas participantes por unas fotos pensé que posiblemente ella no quería que la retrataran y se molestó, pero no.

Nawat Itsaragrisil, quien es uno de los millonarios más importantes de Tailandia, fue seleccionado este año como parte del equipo de trabajo del certamen internacional por su experiencia como presidente de Miss Grand International, el certamen que creó y del que la primera ganadora fue Nadjalee Chaparro, de Vega Baja, Puerto Rico. Además, Nawat posee la franquicia de Miss Universe Tailandia.

Me extrañó conocer que él era la persona señalada por Miss Mexico, Fátima Bosch, como quien la ofendió llamándola tonta y diciéndole otra serie de improperios faltando el respeto, lo que hizo que ésta lo denunciara ante la organización y hasta la actual Miss Universe la apoyó. De hecho, él pidió disculpas públicas después.

El Nawat que describieron como agresivo e iracundo no es la persona que las chicas boricuas que han participado en Miss Grand me han descrito. Al contrario. En el caso de Nadjalee, ella vivió en Tailandia un año adicional a su reinado por lo bien que la trataron y la oportunidad de trabajar como modelo en dicho país con un buen contrato. Ella habla muy bien de él y otras que han ido al certamen también. Entonces no entiendo, pues está acostumbrado a trabajar en certámenes. ¿Que paso?

Luego de la pataleta está saliendo la verdad.

Raul Rocha Cantú, el actual dueño de Miss Universe, se dedicaba en Monterrey al negocio de casinos con sus empresas Legacy Holding. Estos establecimientos eran de los más visitados en Monterrey, pero un incendio consumió el lugar donde había más de 300 personas una noche. Luego Rocha abandonó dicho negocio, pero conoce el sistema de casinos y consiguió un auspicio, según el tailandes.

Ah, pero Nawat se molesta y dice que la casa de apuestas o sea el casino, no tiene permiso para operar en su país, y esto le ha ocasionado molestia con el mexicano y por ello ofendió a Miss México. O sea, posiblemente perdió un negocio, es algo comprensible.

¿Pero que había detrás? Tomar fotos a las chicas y apostar por ellas. Eso no es nada malo allá, pero las chicas se sintieron sometidas a una situación que nunca antes se había dado. No dudo que Nawat tuviera un interés particular en que otro casino fuera el que tuviera la exclusividad; él vive allí. Pero si él vendió el auspicio y no se lo comunicó a Raúl Rocha, mala de él. En Miss Universo hay un comité ejecutivo que decide y acepta a los patrocinadores, eso no lo decide una sola persona.

O sea, que la batalla será entre un casino y otro. Ya veremos. Pero esta situación de faltarle el respeto a Miss México no se quedará en meras disculpas. Hay mucho dinero de por medio y como en las peleas de boxeo, ahora las chicas decidirán en cuál round las noquean. La situación impacta negativamente el certamen, no lo dude. ¿Y Nawat? Que se quede con Miss Grand International y ya.

Pasarela de modelos

Desde que Daddy Yankee está soltero como que le ha llamado la atención a algunas modelos. O sea, que aunque ha dicho que no tiene interés en los amores por ahora -pues todo ha sido muy rápido y doloroso- como que no le hacen caso. Pero desde la colombiana Jessica Sediel hasta modelos venezolanas residentes en Miami, todas buscan al reguetonero. Claro, muchas han escuchado de la “torta” que tiene.

A quién le amarga un dulce. Ah, pero no piense que todas buscan dinero, no. Daddy está bien metido en la religión y desde las entrevistas que ha dado, casi todas en Miami y hasta las de Perú, en todas dice lo mismo: que está dedicado a difundir la palabra. Muy bien.

Pero mientras las modelos no entiendan lo que él quiere hacer -dejar un poco la vida mundana-, pues ya veremos.

El nuevo disco demuestra una madurez y mensajes distintos a lo que nos tenía acostumbrados, pero se presenta con la alegría de alguien que salió a la luz.

Mientras, que siga la pasarela… Despacito.