Las polémicas en Miss Universe 2025 continúan, y esta vez la protagonista es la candidata de Irak.

Hanin Al Qoreishy aseguró haber sido víctima de falsas acusaciones que buscaban descalificarla de la competencia, cuya final se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

Según Miss Irak, una publicación aseguraba que había sido vista fumando en la habitación de un hotel.

“Quiero abordar la información falsa que se está difundiendo en línea. La reciente publicación que afirma que fui ‘captada fumando dentro de una habitación de hotel’ es completamente falsa. Nunca ocurrió tal incidente, y no ha habido ninguna confirmación de ningún tipo por parte de la Organización Miss Universo ni del equipo de Tailandia respecto a esta acusación falsa”, expresó en declaraciones escritas.

“Me he comportado con el máximo profesionalismo y respeto durante mi estancia en Tailandia. Siento un profundo respeto por la Organización Miss Universo, el país anfitrión y todas las normas y regulaciones del certamen. Es desalentador ver que se difunda información errónea de manera tan irresponsable, pero sigo enfocada en lo que realmente importa: representar a Irak con gracia, autenticidad e integridad en el escenario mundial”, agregó.

En otro escrito, Hanin sentenció: "Intentar que me descalifiquen por decir la verdad, difundiendo mentiras sobre mí, es solo un ejemplo de todo lo que está mal y de cómo tratan a las chicas aquí. Sin mencionar una demanda por difamación contra todas las páginas que están difundiendo estas acusaciones".

Este episodio se suma a otros escándalos que han sacudido la septuagésima cuarta edición de Miss Universe, entre estas el altercado entre Miss México y Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización Miss Universe Tailandia, quien llamó “tonta” a la delegada mexicana.