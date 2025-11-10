Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, continúa llamando la atención en Tailandia a pocos días del certamen internacional. En esta ocasión, la reina boricua fue sorprendida por un grupo de puertorriqueños que, conmovidos por su representación, se unieron para entonar la icónica canción "Preciosa".

El emotivo momento fue captado en video y compartido en la cuenta de Instagram de la bloguera @maricelis.glez.

“Queriamos darle ese calor, ese apoyo que sólo los Puertorriqueños desbordamos por los nuestros. Al otro lado del Mundo en otro cotinente, a un grupo de 16 Boricuas se nos cumplió el deseo de ver la nuestra. Cantarle fue lo más cerquita de llevarla y hacerla sentir en casa, en PR. ¡Qué emoción! ¡Qué orgullo!”, escribió Maricelis.

PUBLICIDAD

Visiblemente emocionada, Zashely —quien caminaba junto a otras candidatas en lo que parecía ser un muelle— respondió al gesto con varios “gracias” dirigidos al grupo de fanáticos.

La mayoría de las 122 candidatas que participarán en Miss Universe ya se encuentran en Tailandia, país sede del certamen este año.

Alicea Rivera continúa su camino en busca de la sexta corona para la Isla del Encanto, en un concurso que culminará el próximo viernes, 21 de noviembre, con su gala final a las 8:00 de la noche, la cual será transmitida en Puerto Rico por Wapa Televisión.