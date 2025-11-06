El reconocido “Zar de la belleza”, Osmel Sousa, sorprendió a sus seguidores al revelar a través de sus redes sociales cuál será su nueva etapa profesional tras su salida del certamen Miss Universe, donde se desempeñó como asesor creativo.

“Ahora voy a dedicarme a las redes sociales, que es lo que está de moda, porque cada vez que abro la boca se arma un lío. Tomo un video y sale una china que está escapada de la justicia, y yo qué voy a saber de eso... A partir de ahora voy a decir lo que me dé la gana, voy a filmar a quien me dé la gana. Si le gusta bien y si no, ya saben lo que tienen que hacer”, expresó Sousa con su característico sentido del humor.

El experto en certámenes de belleza, quien fue responsable de preparar a siete Miss Universo venezolanas, aseguró que su retiro del concurso no responde a ningún conflicto interno.

“Mi salida de la organización no está marcada por ningún tipo de conflicto, simplemente fue el cierre de un ciclo que ya había cumplido”, afirmó.

Con esta nueva etapa, Osmel Sousa se propone conquistar el mundo digital, prometiendo a su público el mismo estilo irreverente y espontáneo que lo ha convertido en una de las figuras más icónicas del entretenimiento latinoamericano.