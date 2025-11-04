Osmel Sousa, conocido mundialmente como “El Zar de la Belleza”, habría quedado fuera de la competencia de Miss Universe, según confirmó una fuente a People en Español.

34 Fotos Este año, más de 130 candidatas compiten por la corona.

“Ya no estarás más”, aseguró la fuente, confirmando la salida del legendario preparador venezolano, responsable de moldear a decenas de reinas que llevaron a su país a la cima de los concursos internacionales.

Durante más de cuatro décadas, Sousa fue una figura clave en el éxito de Venezuela dentro del mundo de la belleza, entrenando a misses que obtuvieron múltiples coronas en Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional. Su exigencia, disciplina y mirada perfeccionista lo convirtieron en una de las personalidades más influyentes del entretenimiento latinoamericano.

PUBLICIDAD

En los últimos años, Osmel había retomado protagonismo en televisión y redes sociales, especialmente con su participación en Nuestra Belleza Latina y en diversas plataformas digitales, donde compartía consejos y su visión sobre la evolución de los certámenes.

Aunque aún no se han revelado los motivos de su salida, su ausencia marca el fin de una era en Miss Universe y deja una huella imborrable en la historia de la belleza latina.

People en Español indicó que contactó tanto a la organización Miss Universo como al propio Sousa, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.