El llamado “Zar de la Belleza”, Osmel Sousa, ofreció una entrevista al programa En Casa con Telemundo para retractarse y pedir disculpas por las afirmaciones que hizo recientemente en un podcast donde básicamente reveló que hubo fraude en el Miss Universe 2013.

En la escandalosa conversación, que se dio hace poco más de una semana, Sousa aseguró que la corona de Miss Universo 2013, obtenida por la venezolana María Gabriela Isler, fue un regalo de un empresario ruso.

“Me dijo: ‘te voy a regalar la corona de Miss Universo porque yo fui el que más dinero puse en este país para que ese concurso viniera aquí’”, expresó en ese entonces el venezolano de nacimiento sobre una conversación que tuvo el magnate con una amiga venezolana.

Sin embargo, Sousa aclaró ahora que esas declaraciones se dieron en un contexto informal y bajo el efecto de unas copas de vino.

“Él (Ivo Contreras, quien lo entrevistó en el podcast) me dijo que era un vídeo para ponerlo en la peluquería y con las tres copitas de vino que me tomé, creo que se me pasó un poquito la lengua. Quiero aclarar que María Gabriela Isler fue una Miss Universo que preparé con mucho empeño y que ganó la corona de forma legítima”, afirmó en el famoso programa de la cadena Telemundo.

El expresidente del Miss Venezuela por unos 40 años, también reveló que el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, lo contactó inmediatamente que se revelaron sus declaraciones para preguntarle sobre lo que había dicho.

“Lo que yo dije no es la posición de la organización ni de su presidente”, puntualizó.

Sousa reconoció que cometió un error y ofreció disculpas públicas a Isler.

“Ganaste no porque pagaron la corona ni nada de esto, ganaste porque fuiste la mejor. Se me fue la lengua en una entrevista que no debí haber hecho”, dijo, agregando con humor que, si vuelve a hablar después de beber, lo más probable es que lo despidan del Miss Universo.