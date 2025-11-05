Feliz y sorprendida con la nuestra. Así se encuentra el asesor de imagen Edgar Ramos con la participación de la puertorriqueña Zashely Nicole Alicea Rivera en la concentración de Miss Universe 2025 en Tailandia.

El “stylist” de la actual Miss Universe Puerto Rico habló con Primera Hora sobre los “outfits” que ha lucido durante su estadía en el país asiático, asegurando que cada salida de la doradeña es producto de un trabajo en equipo sólido en el que llevar su esencia era la clave.

“¡Yo estoy feliz! Cada vez que Zashely aparece me sorprende”, destacó Ramos, quien compartió con este medio que con solo dos meses de preparación, la joven de 26 años trabajó sin parar, llevando ideas propias a la mesa, así como dejar el espacio para propuestas de la producción.

“Zashely nunca mencionó estar cansada, nunca solicitó un día libre, y eso para nosotros es excelente. Ella es una reina que quiere trabajar de la mano con nosotros, que quiere estar de tú a tú en la preparación del concurso internacional y es perfecto, porque se están viendo los resultados”, sostuvo.

Ramos compartió que uno de los desafíos de esta edición fue preparar una serie de “outfits” que la beldad pudiera traducir en una sola maleta para cada uno de los hoteles en los que continuarán las actividades de la competencia.

“Imagínate trasladar en una sola maleta todos los ‘outfits’ que se ha puesto y los que quedan para las otras actividades. Fue un poquito complicado trabajarlo”, aseguró el “stylist”.

Ramos manifestó su orgullo por la salida que tuvo Alicea hoy en la ceremonia inaugural del concurso de belleza, donde derrochó elegancia y seguridad con un vestido de cristales multicolores de GL Galarte Design, el responsable del vestido final que lució Karla Inelisse Guilfú Acevedo en Miss Universe 2023.

“Tan pronto Zashely llegó a Tailandia, que estuvo unos días con Yizette Cifredo (directora nacional de Miss Universe Puerto Rico) y descansaron después de 30 horas de viaje, ella tuvo una sesión de fotos con los diseñadores tailandeses que seguirán viendo. Ya ella lució un vestido típico de la nación, hay otras fotos que están espectaculares, y aprovecharon otros ‘fittings’ que teníamos previstos”, destacó, agregando que, tras la muerte de la reina madre Sirikit, los modistos ofrecieron arreglos y hasta recomendaciones para la reina boricua tras el gobierno tailandés mantener un año de luto por el deceso de la monarca.

El “stylist” aseguró a la fanaticada que seguirán disfrutando los cambios de Alicea en los próximos días de la competencia, donde la elegancia, la fluidez y el orgullo patrio serán fundamentales.

“Zashely es una chica moderna y como pueden ver, ella ha querido jugar con sus carteras, con sus tacones altos con plataforma, de lo que se ha hablado mucho, y me encanta porque los sabe llevar. Hemos cuidado todo detalle para que cada salida siga siendo impactante”, afirmó el asesor.