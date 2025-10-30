Wapa Televisión anunció hoy la firma de un nuevo contrato multianual que garantiza la continuidad de la alianza con Miss Universe Organization (MUO). El acuerdo incluye la extensión de los derechos de transmisión en Puerto Rico del certamen internacional de Miss Universe y la renovación de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico.

La firma del contrato se llevó a cabo en Ciudad de México.

Desde que Wapa Televisión asumió la franquicia en 2018, Puerto Rico ha mantenido un desempeño excepcional y constante en el escenario internacional, logrando que las siete reinas que han representado al país hayan clasificado entre las finalistas del certamen Miss Universe. Este año, Zashely Alicea será la encargada de continuar con ese legado en la competencia mundial que se celebrará en Tailandia.

PUBLICIDAD

“Para Wapa Televisión, esta alianza representa mucho más que un contrato: es un compromiso continuo con el talento, la cultura y el empoderamiento de la mujer puertorriqueña. Desde 2018, hemos demostrado que Puerto Rico está entre las potencias del certamen Miss Universe, y seguiremos llevando esa excelencia a nuevas generaciones, reforzando que somos la casa de la belleza”, expresó Jorge Hidalgo, CEO y presidente de Wapa Media, mediante declaraciones escritas.

Por su parte, Yizette Cifredo, directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, quien se encuentra en Tailandia junto a Zashely Alicea, destacó la importancia del respaldo de MUO y la proyección internacional que esta renovación representa para la isla: “Este paso reafirma nuestra misión de seguir desarrollando mujeres íntegras, con propósito y voz que potencien sus sueños y metas. Para mí ha sido fundamental recibir la confianza del maravilloso equipo de Miss Universe que han reconocido el gran trabajo que hacemos en Puerto Rico. Nos llena de orgullo que, con este anuncio, podamos afirmar que seremos grandes anfitriones para el certamen que celebraremos en la Isla en el 2026 y que, junto a la Organización y el equipo de franquicia, continuaremos mostrando al mundo el talento y la fuerza de nuestras reinas”.

Este anuncio abre la convocatoria para Miss Universe Puerto Rico 2026. A partir de hoy, las mujeres de 18 años o más interesadas en vivir esta experiencia única pueden acceder a www.muniversepr.com/registro para inscribirse. Próximamente se anunciarán las fechas de las audiciones.

Wapa Televisión transmitirá la competencia preliminar de Miss Universe 2025 el miércoles, 19 de noviembre, mientras que la noche final será el viernes, 21 de noviembre, ambos eventos, en vivo desde Tailandia. En el 2026, Puerto Rico y la reina puertorriqueña serán los anfitriones de la edición 75 de Miss Universe, que se celebrará desde el Coliseo José Miguel Agrelot.