¡Viene otro cambio!

Mario Búcaro, un excanciller de Guatemala, se convirtió este miércoles en el nuevo principal ejecutivo de la Organización de Miss Universe (OMU), a días de que inicie el certamen de belleza en Tailandia.

La empresa de concursos de bellezas reveló que el diplomático y exfuncionario gubernamental bajo la presidencia de Alejandro Giammattei será el sucesor de la empresaria Anne Jakrajutatip, quien renunció a finales de junio de este año en medio de una pesquisa en su contra por supuesto falseo de información financiera.

“La organización expresa su más sincero agradecimiento a la Sra. Jakrajutatip por su liderazgo visionario y su dedicación, que han mejorado enormemente la presencia global de MUO y su compromiso con la inclusión y la diversidad. Sus esfuerzos han dejado un legado duradero que seguirá inspirando la misión de la organización, ahora que ella se centra en su familia″, sostuvo el organismo en un comunicado de prensa.

Según OMU, Búcaro se destacó anteriormente ocupó el cargo de vicepresidente de Relaciones Internacionales de la organización desde enero de 2024, aportando “una amplia experiencia en diplomacia internacional, servicio público y liderazgo organizativo”.

El diplomático también ha representado a Guatemala como embajador en Israel y México, así como embajador simultáneo en Bulgaria y Chipre. Recientemente, este ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, donde “fue reconocido por su experiencia en resolución de conflictos, relaciones multilaterales y promoción de los intereses nacionales en la escena internacional”, destacó la OMU.

“Durante su mandato en OMU, el señor Búcaro ha desempeñado un papel fundamental en la expansión del alcance global de la organización. Dirigió el lanzamiento de la iniciativa ”Beyond the Crown", que promueve el liderazgo, la educación, el espíritu emprendedor y el impacto social de las mujeres más allá de la competición", indica la organización, en declaraciones escritas. “Bajo su dirección, OMU ha reforzado sus alianzas internacionales y ha ampliado su presencia a más de 130 países, creando nuevas plataformas que encarnan los valores del empoderamiento, la inclusión y la unidad global”, sostuvo.

Dicha noticia se produce en momentos en que portales especializados en concursos de belleza reportaron que los acreedores de JKN Global Group, conglomerado de canales que adquirió Miss Universe en octubre de 2022, votaron a favor de nombrar a Grant Thornton, una empresa financiera y auditora global, como el nuevo planificador de la rehabilitación supervisada de la empresa señalada por presuntas irregularidades financieras.

La determinación, de ser aprobada por un tribunal tailandés, provocarían que tanto, Jakrajutatip, como el codueño Raúl Rocha, pierdan efectivamente el control operativo, y que sean Grant Thornton y los acreedores quienes supervisen todas las decisiones administrativas.