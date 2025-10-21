Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, manifestó hoy, martes, su apoyo a la doradeña Zashely Alicea Rivera, quien está a una semana de partir hacia Tailandia para representar a la Isla del Encanto en el Miss Universe 2025.

La exreina de belleza aprovechó su momento en tierra borinqueña promoviendo su nueva línea de ropa deportiva femenina, ALAS by MA, y su línea de cosméticos, MAB by MA para alentar a la actual soberana, quien aseguró que lució “super bien” en la exposición de su traje típico inspirado en el zumbador puertorriqueño desde el Museo de San Juan.

“A mí se me pararon los pelos cuando vi la presentación completamente”, respondió Anderson Berríos a preguntas de Primera Hora, quien destacó que el ‘storytelling’ detrás del ajuar diseñado por Joshuan Aponte dejará una gran impresión en la competencia internacional, donde más de 119 países buscarán convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

“Ella está contando una historia con su traje típico, no dejas de sentir ese orgullo de ser boricua. ¡Y olvidate! ¿Con el ánimo que ella tiene, con el apoyo de sus fans? Ella va a lucir increíble”, destacó la también empresaria, asegurando que revivió su reinado hace seis años, donde se alzó como virreina en el Tyler Perry Studios en Atlanta, Georgia, e inmortalizó la flor de maga con un traje del mismo modisto.

15 Fotos El vestido de Zashely Alicea está inspirado en “El Zumbador de Puerto Rico”.

“Yo sé cómo ella se siente. Yo veo muchos pedacitos de mi etapa. ¡Esto es un ‘sisterhood’ lo que se vive aquí, al final del día! ¡Está muy lindo porque hay muchas similitudes!“, resaltó.

¿Pero cuál es el mensaje real que le comparte la ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” a la soberana?

Anderson Berríos destacó que, normalmente, las reinas suelen concentrarse más en la noche final, ese momento donde anhelan salir como la próxima monarca universal, pero ella entiende que hay algo más allá de ese anhelo.

“Siempre es ‘queremos la corona, queremos la corona, queremos ganar y traer esa victoria a nuestro país’, pero yo creo que es sumamente importante que, en ese deseo, en ese trabajo que vas a hacer en Miss Universe, es disfrutar el momento”, sostuvo. “Cada día es un día memorable, yo quiero que ella lo disfrute al máximo, se gozen a sus compañeros, habla, aprende, enseña, aprovecha cada momento, que viva el presente. Ella lo va a agradecer después, porque esto va a pasar, y las relaciones que creamos y cuidamos es lo que quedará”, apuntaló.

¿Tendrá su boda en Puerto Rico?

A más de un año de su compromiso en Grecia, Anderson Berríos aseguró que todavía sigue en los preparativos de su boda con el actor Pepe Gámez.

“No les puedo compartir muchos detalles, pero sí les puedo decir que estamos muy adelantados, estamos muy felices por este proceso. Pepe y yo gozamos cada momento”, destacó la también cantante.

Al momento en que le preguntaron si la ceremonia se llevará a cabo en Puerto Rico, Anderson Berrios indicó que “pronto sabrán”.

“Yo quisiera tener como 100 bodas en un país diferente, si fuera por mí, pero si quieren saber un poquito más de eso, Pepe y yo hacemos muchos ‘lives’ contestando preguntas de muchos seguidores. Así que los seguidores que quieran saber más, pueden preguntar allí”, resaltó.