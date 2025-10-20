La modelo y empresaria Madison Anderson inicia una nueva etapa profesional con sus dos nuevas líneas de productos: una colección de ropa deportiva para mujeres bajo el nombre ALAS by MA, y una línea de maquillaje titulada MAB by Ma.

La nueva faceta de Miss Universe Puerto Rico 2019 marca un paso importante en la vida de Madison, “quien asume con entusiasmo la responsabilidad de inspirar a otras mujeres a sentirse seguras, empoderadas y auténticas en cada aspecto de su vida”, describe el comunicado de prensa.

Con piezas que buscan ser versátiles y funcionales, “ALAS by MA representa movimiento, fuerza y libertad”, prosigue la comunicación escrita. “Diseñada para la mujer moderna, su propuesta combina comodidad, estilo y propósito, acompañando a cada mujer en su rutina diaria”, agrega.

Por su parte, la línea de maquillaje MAB by Ma “refleja el amor de Madison por la belleza natural y la autenticidad”. El protagonista de esta colección es el labial rojo, un tono con un significado muy especial para Madison ya que fue el color que llevó en la noche final del Miss Universe 2019 en Atlanta, donde obtuvo el título de primera finalista. Esta colección de labiales fue creada pensando en todas las tonalidades de piel.

Los productos están disponibles a través de la página mabessentials.com.

En el corazón de este proyecto se encuentra MAB Essentials. Desde la ropa deportiva hasta los productos de maquillaje, cada creación está cuidadosamente diseñada para expresar elegancia.

La inspiración surgió de conversaciones con varias mujeres, sus necesidades, sus rutinas y su deseo de contar con elementos esenciales que destaquen su individualidad.

La exreina de belleza reveló que se trata de un anhelo que tenía en mente hace un tiempo. “Todo comenzó con una idea nacida del corazón… y un color que lo dijo todo. Lo que fue creado en silencio, hoy habla con propósito”, expresó Madison Anderson mediante declaraciones escritas. “Antes del nombre existía un sueño; antes del momento, un propósito. Comienza una nueva era, una que se mueve contigo, con intención. De la fuerza a la gracia, de los sueños a la acción. Con mucho orgullo les doy la bienvenida… ALAS”, agregó.

La atención al detalle es parte esencial de MAB Essentials. “Cada prenda y producto de belleza se desarrolla con el más alto nivel de precisión: desde la selección de las telas hasta el acabado de las costuras; desde la formulación de los pigmentos hasta la textura final de cada tono. Cada paso es realizado por manos expertas que combinan innovación moderna con la artesanía tradicional”, afirma el escrito.

Con estas iniciativas, Madison Anderson interesa mostrar “su compromiso con la evolución, la creatividad y el empoderamiento femenino”.