La ex Miss Universo Dayanara Torres volvió a ser centro de atención en las redes sociales esta semana, luego de que la revista People en Español publicara en sus redes sociales imágenes en las que se le ve probándose un vestido de novia.

En las fotografías, Torres, coronada Miss Universo en 1993, y considerada una de las reinas de belleza más queridas de Puerto Rico, aparece luciendo un elegante vestido blanco dentro de una boutique especializada, lo que desató una ola de comentarios y preguntas entre sus seguidores.

Aunque la también actriz y presentadora no ha confirmado estar en una relación sentimental, muchos de sus seguidores interpretaron la escena como una posible señal de compromiso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, otros apuntan a que podría tratarse de una sesión fotográfica, un proyecto profesional o incluso contenido promocional relacionado con el mundo de la moda.

Hasta el momento, Dayanara no ha ofrecido declaraciones al respecto, manteniendo el misterio en torno a su visita a la tienda.

La última relación pública conocida de la exreina fue hace varios años, y desde entonces ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático.

La imagen, no obstante, ha generado entusiasmo entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su apoyo con mensajes de que se merece ser feliz en el amor.