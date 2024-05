Justo un día después, y en medio de la celebración de Maripily como la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, su predecesora, Madison Anderson Berríos, anunció que se comprometió con su pareja, José “Pepe” Gámez.

Tras más de un año de relación, la exreina de belleza compartió la buena noticia en sus redes sociales, donde el actor le propuso matrimonio mientras se encontraban de vacaciones en Santorini, Grecia.

“¡El ‘sí' más fácil que he dicho! No puedo esperar a estar para siempre contigo. ¡Te amo tanto mi amor! Y como me dijiste, seamos siempre una relación de tres, tú, yo y Dios en el centro. ¡¡¡Me voy de Grecia una prometida!!!!”, manifestó la entonces Miss Universe Puerto Rico 2019 en una publicación de Instagram que ha generado más de 40,000 “likes”.

En noviembre del año pasado, la pareja -quien se dio a conocer en la tercera edición del “reality show” de Telemundo- aclaró en una entrevista con la revista People en Español que había “interés” en “mantener la relación para siempre” y hasta querer hijos. Dicha información se dio en medios que se rumorara unas posibles nupcias en ese entonces.

En ese entonces, Gámez aseguró que le “encantaría ser papá” ya que, a sus 40 años, no ha tenido la oportunidad, al tiempo que confesó estar contento con su pareja. Mientras tanto, la también cantante admitió que siempre ha soñado con casarse y ser madre desde muy pequeña. No obstante, no hay prisa para que esto se convierta en realidad.