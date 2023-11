Por cuatro meses, Pepe Gámez y Madison Anderson Berríos compartieron un hogar junto a otras 19 figuras en el reality show de Telemundo “La casa de los famosos 3″, y su alianza provocó chispas en los seguidores, llevándolos a crear el movimiento “#Pepison”, donde combinaron los nombres de quien quedó como tercer finalista y ganadora de la competencia, respectivamente.

Sin embargo, no fue hasta agosto que este junte amistoso se convirtió en una relación sentimental, donde ambos confirmaron en sus redes sociales que se encuentran viviendo el momento perfecto, y actualmente, la pareja comparte por primera vez su historia de amor en una entrevista exclusiva de People en Español.

“Yo sentí consquillas”, expresó el actor de series como Mariposa de barrio, Falsa identidad y Juego de mentiras, tras admitir que tuvo sentimientos por la Miss Universe Puerto Rico 2019 cuando esta le tocó el hombro en el programa televisivo.

“Era algo inexplicable. Era confusión, extraño, bonito. Sí hubo tres o cuatro momentos dentro de La casa donde yo sentí emoción, confusión, algo ahí extraño. Pero lo bonito fue hasta que salimos y pudimos sentir que no teníamos esa presión de la cámara en frente de nosotros y ya pasó la magia”, indicó el histrión.

Sin embargo, no fue hasta su llegada a Plaza Las Américas en abril cuando el mexicano reconoció que veía a Anderson con ojos diferentes, especialmente cuando la vio en el vestido azul que lució durante su recibimiento en el centro comercial en San Juan.

Foto de Madison Anderson Berríos cuando celebró en abril su victoria en "La casa de los famosos 3" con sus seguidores en Plaza las Américas. ( Stephanie Rojas )

“Yo hacía una película en mi cabeza: ‘¿Ella está sintiendo lo que yo estoy sintiendo?”, confesó el artista, lo que provocó que la exreina de belleza estuviera risueña.

Por su parte, Anderson reconoció sus sentimientos hacia Gámez cuando tuvieron que tomar rumbos distintos por sus compromisos laborales.

“Me di cuenta que ya tenemos que ir en nuestras vidas, y yo dije: ‘Ay no, ¿cómo crees que yo no voy a estar junto a ti?’ ¡Me pongo emocional!”, dijo la boricua, quien ahora comparte su tiempo con el también modelo entre Los Ángeles y México.

¿Suenas las campanas?

Luego de una semana que transcendiera la posibilidad de una unión nupcial, Gámez y Anderson indicaron que existe el interés en querer mantener la relación para siempre y hasta tener hijos juntos.

En el caso del actor, este aseguró que le “encantaría ser papá” ya que, a sus 40 años, no ha tenido la oportunidad, al tiempo que confesó estar contento con su pareja. Mientras tanto, la exreina de belleza admitió que siempre ha soñado con casarse y ser madre desde muy pequeña. No obstante, no hay prisa para que esto se convierta en realidad.

Tras el final del reality show, Gámez grabó una película en Baja California y Tijuana que está por estrenar, además de otra telenovela con Telemundo, La mujer de mi vida, que está por salir al aire. Anderson, por su lado, ha decidido colocarse el sombrero de cantautora y productora, donde busca mostrar su esencia como persona.

“Estoy abriendo mi corazón y voy a cantar completamente en español”, dice la modelo, quien agradeció poder practicar su segundo idioma a diario con su novio.

“Todos los días estoy aprendiendo con Pepe, él es un gran maestro para mí. Me ayuda tanto con ese reto personal que tengo, que es el español. Es súper lindo tener a alguien a mi lado que me ayuda, que me motiva. No quiero que la gente piense: ‘Oh, no es tan inteligente’. A veces es frustrante, me siento atrapada con mis propias palabras”, agregó.