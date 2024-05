Madison Anderson Berríos y Pepe Gámez se encuentran disfrutando de una emocionante etapa de su relación tras revelar la semana pasada su compromiso matrimonial durante sus vacaciones de Santorini, Grecia.

“¡El ‘sí’ más fácil que he dicho! No puedo esperar a estar para siempre contigo. ¡Te amo tanto, mi amor! Y como me dijiste, seamos siempre una relación de tres, tú, yo y Dios en el centro”, expresó la ganadora de la tercera edición de “La casa de los famosos”, quien recibió un ostentoso anillo del actor mexicano.

Luego de las felicitaciones y buenos deseos, se han dado a conocer detalles del accesorio, que fue diseñádo por el mismo histrión.

La pieza fue diseñada en la casa de joyería Real de XIV, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el “diseño de piezas trascendentales en oro y plata” en Meridia, Yucatán. Según la empresa, el también modelo quiso obsequiarle a la exreina de belleza un anillo que contara con un detalle significativo, por lo que este eligió la mariposa.

La mariposa, para la también cantante, representa un símbolo de transformación constante y con el que siempre se ha identificado desde antes del “reality show” de Telemundo. Incluso, la entonces beldad protagonizó un hecho donde este insecto volador se posó en su dedo mientras enfrenta uno de sus momentos más vulnerables en la mansión de “La Jefa”.

“No estoy sola, esto es una señal, no es una coincidencia”, dijo entonces entre lágrimas.