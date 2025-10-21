La “esmeralda boricua” pronto tomará alas tras revelarse que Zashely Alicea Rivera inmortalizará al zumbador de Puerto Rico en el traje típico que llevará al escenario internacional de Miss Universe, que tendrá lugar en Pak Kret, Tailandia el próximo 21 de noviembre.

La Miss Universe Puerto Rico 2025 dio a conocer el vestido nacional diseñado y confeccionado por el diseñador Joshuan Aponte, en una presentación especial desde la Sala Oller del Museo de San Juan, con la obra del artista Jun Martínez, “Hermano de las Flores: Naturaleza y afecto”, de fondo para honrar al picaflor nacional. La organización, en un comunicado de prensa, destacó que el traje buscó fusionar la majestuosidad y agilidad de la ave endémica con la pasión de la doradeña por el ballet, disciplina artística que practica por más de 16 años, para llevar un ajuar que resalte la fuerza, delicadeza y belleza de las mujeres boricuas.

“Para mí este ajuar es un homenaje a dos pasiones que definen mi vida: la danza y mi tierra. Así como el zumbador conecta flores y vida a través de la polinización, yo me siento llamada a llevar un mensaje inspirador para las mujeres de todo el mundo con amor, inspiración y conexión. Me llena de orgullo representar a Puerto Rico con una pieza que celebra nuestra naturaleza y nuestra cultura con respeto y creatividad, hecho a mano por un gran diseñador que también pone en alto el nombre de nuestro país”, expresó la soberana, en declaraciones escritas.

Un vestido con compromiso

Miss Universe Puerto Rico reveló que el traje cuenta con un corpiño bordado en cristales iridiscentes que refleja el brillo metálico de las alas del zumbador; un tutú en corte “plato” en tonos verdes tornasolados, azules y violetas que culmina en la característica cola azul ahorquillada del ave; y unas alas escénicas que realzan la energía, rapidez y gracia que distinguen a este polinizador único.

Dicho traje también cuenta con un tocado inspirado en el característico pico del ave, que posee un detalle escultórico creado en láminas de “worbla” y recamado en cristales, creando una pieza liviana, de alto impacto que enmarca el rostro de la beldad. Las piernas, estilizadas con medias y zapatillas de punta negras tornasol incrustadas de cristales azabache, onyx, violeta, azul rey, y negro tornasol, buscan aportar contraste y dramatismo, destacando la figura atlética y elegante de la reina.

“El zumbador, al igual que las mujeres puertorriqueñas, es símbolo de elegancia, paciencia, estrategia y resiliencia. Aunque pequeño, posee una fuerza admirable y una presencia única en la naturaleza: un recordatorio de que la grandeza no se mide por el tamaño, sino por el impacto”, lee el comunicado.

Fiel a un compromiso con la conservación ambiental, el diseño no usa plumas o materiales derivados de animales, empleando en su lugar organza, vinilo, acetato, lentejuelas, crinolina metálica y láminas de espuma para recrear texturas y acabados que evocan el esplendor del plumaje del zumbador.