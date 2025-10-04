Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea reaccionó a los comentarios realizados por la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, quien la criticó duramente a través de las redes sociales.

Fue durante su intervención en el programa “La mesa caliente” de Telemundo que la representante boricua abordó el tema con ante el cuestionamiento de una de las moderadoras del espacio.

“Las redes sociales son un espacio para opinar y todos tenemos opiniones y gustos distintos. No presto atención negativa a estos comentarios, los recibo, los respeto y a Alicia la admiro desde hace años. La respeto muchísimo”, contestó con tranquilidad la reina boricua quien representará a la Isla este próximo noviembre en el certamen de Miss Universe en Tailandia.

Para abundar sobre las críticas que se hacen a través de las redes sociales, la joven oriunda de Dorado añadió que se encuentra preparandose fuerte de cara al certamen el internacional.

“Recibo el comentario e igualmente dejo saber que Puerto Rico tiene mucho para dar y estamos en un proceso... no podemos dar todo desde ya, tenemos que dejar una sorpresita ahí. Sé que siempre van a haber comentarios y distintas opiniones en las redes; es parte de esto. Para eso también se entrena mentalmente”, añadió dejando saber que como parte de su preparación asiste a un psicólogo.

El comentario de Alicia Machado surgió a raíz de una breve pasarela realizada por la candidata puertorriqueña frente a Osmel Sousa, el llamado “Zar de la Belleza”, durante una visita a las oficinas de Miss Universo en la Ciudad de México.

En una publicación en la cuenta de Sousa, Machado describió la pasarela como “muy tensa” y “falta de alegría”.

Sousa, en el vídeo publicado, le ofreció observaciones a la boricua, recomendándole no colocar las manos en la cintura mientras modela y aprovechar sus habilidades de bailarina para destacar en la pasarela.

Alicea le agradeció al conocido como “Zar de la belleza”.

Miss Universe Puerto Rico llegará a Tailandia en noviembre donde el 21 de ese mes representará a la Isla en busca de otra corona universal.