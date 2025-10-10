En medio de los preparativos para el certamen Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Bangkok, Tailandia, una de las candidatas ha decidido retirarse de la competencia tras conocerse el arresto de su directora nacional en Irán.

La ahora exconcursante, Sahar Biniaz, anunció su decisión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicó que la situación legal de la directora de su franquicia motivó su salida del certamen.

“Recientemente, la organización Miss Universo me informó que mi directora nacional fue detenida durante su visita a Irán. Por el máximo respeto y en consideración a su seguridad y bienestar, he tomado la difícil decisión de retirarme de la competencia Miss Universo de este año”, expresó Biniaz.

Aunque no se han divulgado detalles oficiales sobre los motivos del arresto, el incidente ocurrió durante la visita de la directora nacional a Irán. La situación ha generado preocupación entre los organizadores y participantes, debido a la sensibilidad política y social que rodea al caso.

Biniaz lamentó tener que dar un paso al costado, pero recalcó que su decisión obedece a un sentido de solidaridad y respeto por la persona que la había acompañado en su camino al certamen.

Miss Universo 2025 contará con la participación de más de 130 candidatas de todo el mundo, consolidándose como una de las ediciones más numerosas de la historia del concurso. La organización no ha emitido declaraciones adicionales sobre el caso.