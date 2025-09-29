Vanessa Pulgarín Monsalve nació el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Antioquia, y desde muy joven orientó su vida hacia el modelaje, la comunicación y el liderazgo social.

Criada en una familia paisa tradicional, creció entre Medellín y sus municipios aledaños, en un entorno hogareño que le permitió desarrollar habilidades que hoy utiliza en su camino como reina.

Actualmente, cursa estudios en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, una carrera que —según ha expresado en varias entrevistas— le ha permitido entender el poder de la palabra en los procesos de transformación social.

Pulgarín ha manifestado que su propósito no es solo desfilar en pasarelas, ella quiere aprovechar su visibilidad para impulsar causas relacionadas con la educación, el deporte y la salud emocional.

PUBLICIDAD

Trayectoria en el modelaje y los reinados

Su trayectoria en los concursos de belleza no es reciente. En 2016 fue elegida Señorita Antioquia, lo que le permitió representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena en 2017.

En esa edición alcanzó el título de Virreina Nacional, quedando a un paso de la corona.

Este reconocimiento le otorgó la oportunidad de representar a Colombia en Miss Internacional 2017, celebrado en Tokio, Japón. Aunque no entró en el cuadro de finalistas, su participación le brindó proyección internacional y experiencia en escenarios de alto nivel.

Además de su carrera en los reinados, Pulgarín ha desfilado para diseñadores nacionales e internacionales y ha sido imagen de diversas marcas de moda y cuidado personal. Sin embargo, afirma que su enfoque más allá de la estética está en el bienestar integral.

Practica deporte con disciplina —particularmente el entrenamiento funcional y el yoga— y promueve un estilo de vida saludable, algo que también transmite en redes sociales, donde reúne a miles de seguidores en su cuenta oficial.

La noche de su coronación como Miss Universe Colombia 2025 marcó el retorno de una antioqueña al máximo título nacional de belleza.

El certamen, producido bajo un formato televisivo con pruebas de comunicación y liderazgo, evaluó no solo el porte y la pasarela, sino la capacidad discursiva y el dominio escénico. Pulgarín destacó por su seguridad al hablar, especialmente durante la ronda de preguntas, donde hizo énfasis en el uso responsable de la influencia en redes sociales.

PUBLICIDAD

Cuando le preguntaron sobre la diferencia entre una figura viral y una figura verdaderamente influyente en redes sociales, Pulgarín respondió con un mensaje enfocado en la responsabilidad y el propósito detrás de la exposición pública.

En sus palabras: “Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad para inspirar a otras personas. Ejemplo, yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable. Creo que es muy importante decirle a las personas, darles amor, mostrarles que hay un poquito más del entretenimiento, un ser cercano que quiere ayudar, que quiere hacer algo por salvar el mundo, por ayudar a poner mucho más amor, mucha más paz, mucha más conciencia para todos los seres humanos”.

Con esta victoria, se convierte oficialmente en la candidata de Colombia para Miss Universo 2025. Su perfil combina experiencia previa, formación académica y madurez personal, factores que la posicionan como una aspirante sólida ante el escenario global.