El mundo de los certámenes de belleza está de luto tras la muerte de Tyra Spaulding, exparticipante de Miss Universe Jamaica 2023 a los 26 años.

De acuerdo con el diario local, “The Gleander”, la modelo fue encontrada sin vida el pasado 23 de septiembre, en su departamento de Kingston, la capital jamaiquina.

El medio también reveló que fue la familia de Spaulding quien descubrió el cuerpo.

Después de confirmarse la noticia, la organización del certamen lanzó un comunicado en redes sociales, donde no solo lamentan la partida de la joven, sino que la calificaron como un “alma radiante”.

“Lloramos la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Ella era un alma radiante y un ser humano increíble. Su luz, gracia, belleza y espíritu amable tocaron cada vida que encontró, dejando recuerdos que nunca desaparecerán”, escribieron en rodos sociales.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para ofrecer sus condolencias y solidaridad a la familia y amigos cercanos de Spaulding.

“En la Organización Miss Universo Jamaica mantenemos a la familia, amigos y seres queridos de Tyra en nuestras más sinceras oraciones mientras celebramos la hermosa vida que compartió con nosotros”.

Mientras tanto, la policía mantiene ya ha iniciado con las investigaciones pertinentes. La revista People afirmó que el caso será tratado como presunto suicidio; pero serán los resultados de la autopsia quienes determinen la línea a seguir.

La lucha de Spaulding por la salud mental

El desenlace ha impactado de manera particular porque Tyra hablaba abiertamente sobre su salud mental. No solo compartía la vida de una modelo y contadora, también las batallas internas que enfrentaba.

Sus redes sociales y su canal de YouTube se convirtieron en un espacio donde relataba la dificultad de lidiar con sus emociones y pensamientos.

En uno de sus últimos videos, publicado días antes de su muerte, afirmó que anteriormente había pensado en lastimarse por lo que estaba recibiendo ayuda: “Estoy luchando por mi vida en estos momentos, en una batalla contra mí misma; siento que necesito salir y hacer algo porque mi mente está intentando matarme”, dijo.

*AYUDA