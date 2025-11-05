La representante de Puerto Rico en el certamen de Miss Universe 2025, Zashely Alicea, brilló con luz propia durante la ceremonia de bienvenida del concurso internacional, celebrada en Bangkok, Tailandia.

La joven doradeña cautivó con un vestido de pedrería y transparencias diseñado por Garlate Design, casa de moda que también ha colaborado con otras reinas puertorriqueñas, como Karla Guilfú, según informó Noticentro en su plataforma digital.

Con porte y elegancia, Zashely lució además su banda oficial con el nombre de Puerto Rico, recibida en una ceremonia especial el pasado martes.

Durante los últimos días, Zashely ha participado junto a las demás candidatas en actividades culturales y presentaciones oficiales como parte de la agenda previa a la competencia final, que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre de 2025.

La reina boricua viajó acompañada por el equipo de Miss Universe Puerto Rico, encabezado por su directora nacional, Yizette Cifredo, quien ha destacado el compromiso y carisma de la representante isleña.

El certamen de Miss Universe 2025 se transmitirá en la Isla por WAPA TV, canal oficial del evento en Puerto Rico.