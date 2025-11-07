La reina de belleza y candidata a Miss Universe 2025, María Ignacia Moll, conocida en redes sociales como Inna Moll, ofreció disculpas públicas luego de protagonizar un video que generó controversia en las redes sociales, en el que simula consumir drogas.

La influencer y Miss Chile: Inna Moll haciendo el polémico trend de “Addicted to you” 😅🎶 pic.twitter.com/2IS4fobYt7 — Miss Coronas (@miss_coronas) November 6, 2025

Moll, actual Miss Chile y representante del país rumbo a Miss Universo, participó en un trend de la plataforma TikTok donde se le ve haciendo un gesto similar al de aspirar una sustancia, aunque en realidad se trataba de polvo de maquillaje. El video se viralizó rápidamente, generando críticas por parte del público y seguidores que consideraron inapropiada la acción.

PUBLICIDAD

Ante la ola de comentarios, la modelo y creadora de contenido publicó una historia en Instagram para ofrecer disculpas y asumir responsabilidad por el incidente.

“Quiero pedirles perdón. La persona que subió ese video fue un maquillador, y él me dijo: ‘Graba esto’. Debí negarme rotundamente y no haberlo hecho”, expresó Moll en su mensaje.

La influencer reconoció que fue un error de juicio y aseguró que el contenido no tenía intención ofensiva ni de promover el consumo de drogas.

Inna Moll se hizo conocida a través de su canal de YouTube, donde comparte videos sobre viajes, rutinas de maquillaje y aspectos de su vida cotidiana. Su participación en el certamen de belleza ha estado acompañada de una activa presencia en redes sociales, donde acumula miles de seguidores.