Un incidente inesperado protagonizado por Fátima Bosch, Miss Universe México 2025, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International, estremeció el primer gran evento del certamen Miss Universe 2025, que se lleva a cabo en Bangkok, Tailandia.

El enfrentamiento ocurrió durante la ceremonia donde las candidatas recibirían sus cintas con los nombres de sus países.

En un vídeo que circula en las redes sociales se ve a Itsaragrisil en un toma y dame con la candidata mexicana. Incluso, hasta la mandó a callar y llamó al equipo de seguridad para que la sacaran del lugar.

Lo que al momento no queda claro es el origen de la discusión.

Tras el altercado, Bosch abandonó el evento, visiblemente molesta, y dijo que se sintió humillada por el comportamiento de Itsaragrisil.

“Amo y respeto a Tailandia, pero no puedo tolerar las faltas de respeto en diversas formas. Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organizaciónn(refiriéndose a Nawat) y creo que eso no es justo porque estoy aquí y no me meto con nadie. Solo trato de ser amable y estoy tratando de dar lo mejor de mí”, dijo a los presentes.

Mientras, la danesa Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, también decidió retirarse de la ceremonia en señal de protesta.

La actual reina no se quedó callada y arremetió contra Itsaragrisil.

“Esto es acerca de los derechos de la mujer. Lo siento mucho que tengamos que hacer algo más grande. Respetamos a todo el mundo, pero así no es como pueden ser las cosas. Destrozar a otra chica es irrespetuoso y no es nada que yo como persona pueda apoyar. Por eso estoy tomando mi llamada y me voy”, soltó según un vídeo que grabaron presentes en Tailandia y que se viralizó en las redes sociales.

Por su parte, la Organización Miss Universe emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la cooperación con la comunidad anfitriona, Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para garantizar el éxito del certamen. En el comunicado, la organización subrayó que todos los eventos y actividades programados seguirán adelante como estaban previstos, y expresó su dedicación a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes.

“Una delegación de alto nivel, encabezada por el Director Ejecutivo Mario Búcaro, viaja a Tailandia para fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes,” agrega el comunicado, que también destacó el compromiso de la MUO con los valores de diversidad, empoderamiento e inclusión que definen el legado del certamen.

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el viernes 21 de noviembre de 2025, donde Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, coronará a su sucesora.

Este tenso incidente ha dejado una huella en los primeros días del certamen y está generando expectativa sobre cómo se desarrollarán los eventos en las próximas semanas.