Los cambios anunciados en Miss Universe 2025 han creado la oportunidad para chicas que habían competido anteriormente de volver por una segunda oportunidad en su propio país.

Haití y Panamá son dos de los países que regresarán al certamen tras una pausa. En el caso de Panamá, recordamos que su candidata del año pasado, Italy Mora, fue eliminada antes de la competencia cuando supuestamente tuvo un encuentro con su novio y hasta se habló de que éste la había visitado en su cuarto. Nada, que la sacaron y ya. Él alegó que era mentira, pero la sacaron del internacional y en su país la destituyeron.

En el caso de Haiti, esta franquicia no concursaba desde 2022 y este año regresa al Miss Universe, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia, con Melissa Queenie Sapini, concursante nacida en Estados Unidos y quien ha estudiado en dicho país. De hecho, para muchos su rostro es conocido, pues trabaja como reportera y animadora de deportes en la televisión norteamericana.

La selección de las chicas de Haití, de Nicaragua, Itza Castilllo; de Yamilette Hernández, quien ganó el Miss Universo Latina; y de Lina Luaces, Miss Cuba, todas fueron seleccionadas en certámenes celebrados en Estados Unidos.

De hecho, en la presentación de la actual Miss Estados Unidos, Audrey Eckar, anunciaron que era la concursante que ha participado en más certámenes, indicando que apenas tenía 9 años cuando piso su primera pasarela y compitió. Lo que no aclararon es si anteriormente había ganado algún certamen. Ujum.

Varias candidatas viajaron hacia Tailandia en el mismo avión y vimos el séquito de Lina Luaces, mejor conocida como la hija de Lily Estefan. Lina se retrató con el capitán del avión, las azafatas y sus ayudantes. Si no gana por lo menos podría llevarse el Miss Congeniality. Me encantó que toda su gente estaban uniformados, al igual que el “crew” del avión y se veían regios. Eso se llama buena organización.

Mientras, Karla Bacigalupo, la delegada de Perú, ya empieza a sonar como una de las favoritas. Pero si el año pasado su paisana Tatiana Calmell —que en las apuestas estaba siempre a la cabeza— no ganó, pues no estoy segura si Karla se llevará la corona. Para que tuviera buena vibra en su participación hasta llevaron varios incas de Cuzco, que hicieron una oración por su éxito y prendieron velas e incienso. Bueno, por lo menos lleva buena vibra al certamen.

Pero si alguien quería llamar la atención fue Miss Estonia, Briggita Schaback, a quien llaman “Barbie”. Según vimos en los videos de Telemundo, la chica llegó al aeopuerto en una caja como si fuera la caja de muñecas y la gente celebrando. Cada loco con su tema.

Por lo menos llamó la atención, pero creo que la actual Miss Universe, Victoria Theilving, quien es superagradable, se parece más a la novia de Ken. Yes.

Y ganoooooo...

La conferencia de prensa donde participaron los cuatro finalistas de “Objetivo Fama” estuvo muy buena y por lo menos tuvimos la oportunidad de escucharlos hablar de otros temas, no solamente de música.

Cristian tiene que centrarse en lo que quiere y el “look” que deberá escoger para seguir su carrera. Primero anda con un abanico de mano tipo el grupo español Locomia que tanto impacto tuvo en el mundo de habla hispana. Y por otro lado tenía unas gafas con piedritas que se parecían a las que usa “Guille”, el personaje de televisión creado por Víctor Alicea. Pero tampoco es su “look”. Es nice y se expresa bien, pero tiene que buscar su propio nicho, no seguir al resto o montajes de anteriores grupos.

En acción Bárbara Serrano

Me comentaron que vieron a Bárbara Serrano buscando ayuda en diversas empresas y oficinas de gobierno para hacer la producción del certamen de Miss Mundo de Puerto Rico.

Dicen que comentó que viene en grande, celebrando los 50 años de Wilnelia Merced como reina boricua. Ella es la jefa de Miss Mundo ahora. Muy bien.