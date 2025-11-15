Zashely Nicole Alicea Rivera continúa brillando y cautivando la atención del público en su paso por Miss Universe 2025, que se lleva a cabo en Tailandia.

La representante de Puerto Rico se encuentra enfocada en la concentración del certamen en la ciudad de Pattaya, donde finalmente tuvo la entrevista con el jurado a puerta cerrada, uno de los desafíos más importantes de la competencia.

La soberana optó para este ocasión un vestido corto con cola turquesa, con escote de corazón y pedrería en conjunto, del diseñador puertorriqueño Juan Carlos Collazo, supo Primera Hora.

Pero eso no fue todo, porque la doradeña también tuvo oportunidad para resaltar en la gala Bann Sukhawadee, donde conquistó las cámaras al desfilar con un vestido de gala fucsia de D’Royal Bride.

La Miss Universe Puerto Rico 2025 seguirá su paso por la edición 74 del concurso de belleza, que tendrá su competencia preliminar este miércoles, 19 de noviembre, donde la boricua desfilará tanto en su traje típico diseñado por Joshuan Aponte, así como en traje de baño y vestido de gala.

Recuerda que puede también apoyar a la nuestra al votar en la categoría People’s Choice a través de la aplicación de Miss Universe.

Todo este se dará de cara a la gala de coronación, que se transmitirá este jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 de la noche, por Wapa Televisión.