La puertorriqueña Zashely Alicea Rivera deslumbró este miércoles en Tailandia durante la competencia de traje típico de la ronda preliminar de Miss Universe 2025.

Alicea Rivera pisó la pasarela con un espectacular diseño que rinde homenaje al zumbador de Puerto Rico, el pequeño colibrí conocido por su belleza y velocidad.

La organización de Miss Universe Puerto Rico compartió imágenes del momento, mostrando a Alicea Rivera segura y radiante.

El vestido nacional, creado por el diseñador Joshuan Aponte, fusiona elementos del ave con la elegancia del ballet, una disciplina que la boricua practica desde hace más de 16 años.

La final de Miss Universe 2025 se celebrará este viernes, 21 de noviembre, donde Alicea Rivera buscará traer la sexta corona universal para la Isla.

La competencia final se transmitirá este jueves, a las 9:00 p.m. por Wapa TV.