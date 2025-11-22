Fátima Bosch Fernández, quien el jueves ganó el concurso Miss Universo 2025, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de su nombre como marca comercial.

En el expediente 3468813, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se detalla que la modelo tabasqueña busca registrar su nombre para usarlo en temas de publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales, así como trabajos de oficina.

El expediente detalla que Fátima Bosch solicitó este registro el pasado 22 de septiembre, en medio de su preparación al concurso internacional, el cual ganó ayer por la noche en Tailandia.

Se indica que la primera vez que el primer registro del nombre Fátima Bosch Fernández fue el 31 de mayo de 2000 fecha en que fue registrada ante el registro civil.