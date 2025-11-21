Fátima Bosch, la representante de México, se convirtió esta noche en la edición 74 de Miss Universe, dejando sorprendido al público que dijo presente en el Impact Challenger Hall en Tailandia.

La concursante lució sorprendida tras convertirse esta noche en la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien conquistó la competencia el pasado año en su tierra natal.

Esta conquista hace que el país consiguiera su cuarto título internacional, tras cinco años que su compatriota Andrea Meza se alzara como campeona en el estado de Florida.

Esta victoria de Bosch se produce a dos semanas de ser protagonista de un encuentro incómodo con el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrasil, tras este faltarle el respeto por no ser, supuestamente, partícipe de las actividades con los auspiciadores de la competencia que se llevó a cabo en Tailandia.

La coronación también se produjo en momentos en que tres miembros del comité de selección renunciaron, algunos de ellos alegando presunto fraude en la elección de las finalistas que competían por la corona y cetro internacional.

Praveenar Singh, la soberana de Tailandia, quedó como primera finalista, mientras Stephany Abasali, la concursante de Venezuela, se consagró como la segunda finalista.

Mientras tanto, Ahtisa Manalo, la participante de Filipinas, ocupó el pueso de tercera finalista, mientras que Olivia Yacé, quien representó a Costa de Marfil, quedó como cuarta finalista, a pesar de ser una de las máximas en conquistar la competencia.

Zashely Alicea se botó

La representante de Puerto Rico, Zashely Nicole Alicea Rivera, logró conseguir la octava clasificación consecutiva para su país tras quedar en el cuadro de las 12 finalistas.

A pesar de no llegar al cuadro de las cinco finalistas, eso no evitó a que la boricua brillara con su impresionante pasarela de traje de baño, demostrando control, seguridad y sazón en un segmento que se sintió extenso, y hasta algo monótono.

La joven de 26 años también impresionó al llevar un vestido de gala creado por el diseñador Javier Moreno, quien, según declaraciones escritas de Miss Universe Puerto Rico, tomó como inspiración la experiencia de bailarina profesional de la reina, así como la figura del Cisne Blanco.