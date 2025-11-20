En medio de los escándalos que han sacudido a Miss Universe 2025, otro miembro del jurado decidió renunciar.

Esta tercera renuncia se trata de la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección de Miss Universe, según informó People.

Su salida ocurre luego de que el pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch y el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé renunciaran entre críticas por supuesto fraude en la competencia.

Según Harfouch, esta semana “se llevó a cabo una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes” que serán anunciadas como clasificadas al comienzo de la gala final, una tarea que, según él, recayó sobre personas que no forman parte del comité de selección.

Al respecto, la Organización Miss Universe respondió que ningún grupo externo al comité de selección había sido formado para evaluar a las candidatas o escoger a las finalistas del certamen, sino que un panel distinto de jueces estudiará y premiará los mejores proyectos sociales impulsados por las competidoras sin que esto impacte en quien ganará la corona.

La competencia final se transmitirá este jueves, a las 9:00 p.m. por Wapa TV.

Harfouch también indicó que, tras consultar con un bufete de abogados de Nueva York, evalúa denunciar formalmente a la Organización Miss Universe por su manejo del caso, lo que incluye presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

El artista agregó que fue “engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba viciado”.

Makélélé, por su parte, expresó escuetamente que ya no atenderá Miss Universe 2025, sin dar más explicaciones.

Las renuncias suceden después de la polémica protagonizada por el director de la franquicia de Miss Universe en Tailandia, el tailandés Nawat Itsaragrisil, quien insultó hace días a la representante de México, Fátima Bosch.

El episodio generó una cascada de críticas a Nawat, que llegaron a provenir de la misma presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, o de ONU Mujeres.

Esta semana, Harfouch había mediado para rebajar las tensiones entre el presidente y propietario de Organización Miss Universe, el mexicano Raúl Rocha, y Nawat, quienes también llegaron a amenazarse con acciones legales.

La final de Miss Universe 2025 se transmitirá por Wapa (canal 4) a las 9:00 p.m. del jueves 20 de noviembre (21 de noviembre en Tailandia).