A horas de comenzar la carrera final por la sexta corona, varias reinas boricuas se unieron para respaldar a Zashely Nicole Alicea Rivera de cara a la noche final de Miss Universe 2025.

Algunas de las pasadas representantes de la Isla del Encanto han aparecido en las redes sociales para compartir unas palabras de aliento para la boricua de 26 años que luchará por la sexta corona para la Isla del Encanto desde el Challenger Impact Hall, en Pak Kret, Tailandia.

Una de las “misses” que se unió para respaldar a la doradeña fue Madison Anderson Berríos, la primera finalista de Miss Universe 2019.

“¡Zashely, nuestra reina! ¡Puerto Rico está contigo! ¡Eres bella! ¡Brilla, brilla, brilla con tu esencia!“, expresó la modelo y empresaria en un mensaje que publicó Miss Universe Puerto Rico.

Otra de las reinas que también envió sus buenas vibras fue Kiara Liz Ortega, quien llegó a representar a la Isla en tierra tailandesa y llegó a clasificar al Top 5 hace siete años, y pidió el respaldo del público en la gala final, que se transmitirá esta noche, a las 9:00 de la noche, por Wapa Televisión.

Otra ex-soberana que también mostró por su apoyo por la concursante fue Kiara Inelisse Guilfú Acevedo, quien manifestó sus emociones en un “reel” que compartió en su cuenta oficial de Instagram y aseguró que esta “lo ha estado dando todo y más”.

“¡Me siento tan orgullosa, me siento tan bien representada! ¡He sentido mucha esperanza, mucha ilusión, estoy con los pelos de punta!“, explicó la patillense, quien asegura estar más entusiasmada de apoyar a Alicea Rivera desde su tierra natal, dado que, el año pasado, vivió la experiencia del concurso número 73 en México.

“Hoy, lo que nos resta a nosotros es visualizarla a ella bonita, visualizarla a ella llena de paz, que lo que reine en su corazón, en su mente, sea la paz, sea la tranquilidad, sea la serenidad, que ella pueda estar enfocada, que ella pueda estar presente, en el aquí y ahora, que nada se interponga en su camino”, expresó Guilfú Acevedo.