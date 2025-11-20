Se acerca la hora para que nuestra reina Zashely Alicea Rivera deslumbre en la gran final de Miss Universe 2025 en Tailandia.

Debido a la diferencia horaria de 11 horas entre Puerto Rico y Tailandia, la transmisión del certamen puede generar algo de confusión.

El concurso se verá en vivo a las 9:00 p.m. de este jueves, 20 de noviembre, por Wapa Televisión (canal 4), mientras que en Tailandia será a las 8:00 a.m. del viernes, 21 de noviembre.

La final se celebrará en el Impact Challenger Hall, un moderno complejo de salas para eventos en Tailandia.

La selección de finalistas seguirá el siguiente orden: Top 29, Top 12, Top 5, Top 3 y la coronación de la nueva ganadora, con una concursante adicional que se unirá al grupo de 29 semifinalistas gracias al voto popular.

Alicea Rivera, de 26 años, compite contra más de 100 candidatas que buscan convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024.

La boricua ha generado gran expectativa tras su impresionante desempeño en la ronda preliminar, celebrada ayer miércoles, donde se mostró segura y con pleno dominio escénico en las pasarelas de traje típico, traje de baño y traje de noche.