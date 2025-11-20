¡Ya tocó!

Zashely Nicole Alicea Rivera llegará hoy, jueves, al Impact Challenger Hall en Tailandia para representar a Puerto Rico por todo lo alto en la gala final de Miss Universe 2025.

Nuestra reina competirá esta noche junto a otras 121 beldades que aspiran a mostrar las mejores cualidades de su nación en el escenario y convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024.

La boricua buscará no solo conseguir la octava clasificación consecutiva, sino conquistar la sexta corona luego de 19 años desde que lo hiciera su compatriota Zuleyka Rivera Mendoza desde Los Ángeles, California.

La doradeña ha elevado las expectativas de la fanaticada tras su presentación en la gala preliminar que se dio en horas de la mañana.

Alicea Rivera brilló en el desfile de traje típico tras encarnar al zumbador puertorriqueño en un conjunto diseñado por el puertorriqueño Joshuan Aponte.

La boricua también lució su cuerpo y dominio escénico en la categoría de traje de baño, y deslumbró con elegancia y seguridad en la sección de traje de noche.

En cuanto al vestido que llevó en esta última categoría, la organización Miss Universe Puerto Rico indicó que Alicea Rivera lució un vestido en “mesh” color beis con diamantes, cristales y mostacillas en tonos dorados y plateados bordados a mano, y una capa con volantes dorada del modisto tailandés GL Garlate Design.

¿Qué debes de saber de la edición 74 de Miss Universe? Primera Hora te comparte algunos datos antes de ver el concurso de belleza.

La selección de finalistas de Miss Universe se llevará a cabo de la siguiente forma: Top 29, Top 12, Top 5, Top 3 y la coronación de la nueva ganadora.

Habrá una concursante adicional que se integrará al cuadro de las 29 semifinalistas gracias al voto popular.

En esta edición, se le entregará premiaciones a Miss Fotogenia, Miss Simpatía, Mejor piel, Mejor en traje de noche y mejor en traje típico, Mejor bella persona y la ganadora del programa “Beyond the Crown”, donde reconocen a la reina con el mejor proyecto social de la edición.

Regresa “La luz del infinito”, la corona de marca Jewelmer que debutó el año pasado en México, y ganó la danesa Victoria Kjær Theilvig. La tiara representa “nuestros sueños en Miss Universo son infinitos y la representación y creación de la mujer”, según la misma organización.

La final de Miss Universe 2025 se transmitirá en Puerto Rico desde las 9:00 de la noche