La gobernadora Jenniffer González Colón también está muy entusiasmada con la actuación de Zashely Alicea en el concurso de belleza Miss Universe, sobre todo cuando Puerto Rico será anfitrión del concurso el próximo año.

“El traje estaba bello, el traje típico”, soltó la primera ejecutiva, al enviar un mensaje a la representante boricua a un día de que se conozca quién será la próxima soberana.

15 Fotos El vestido de Zashely Alicea está inspirado en “El Zumbador de Puerto Rico”.

De inmediato, González Colón expresó, durante una conferencia de prensa realizada en el Departamento de Justicia, que “le deseo todo lo mejor, que Dios la ilumine, le dé las contestaciones correctas a las preguntas que se les hagan y que haga deslumbrar su humildad, su don de gente, que eso gana corazones”.

Aseguró que la boricua ya tiene “los atributos físicos”. Por ello, sólo le pidió “que represente bien alto al pueblo de Puerto Rico y que se traiga esa corona para acá para que podamos celebrar en grande el año que viene”.

Según anunció la gobernadora el pasado 23 de septiembre, Puerto Rico será anfitrión del certamen internacional en el 2026. El evento se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, en San Juan.