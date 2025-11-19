La beldad boricua Zashely Alicea Rivera estará en plena acción este miércoles en la competencia preliminar de Miss Universe 2025, que se celebrará en Tailandia a partir de las 8:00 a.m., hora de Puerto Rico.

Los fanáticos en la Isla pueden seguir en vivo cada momento de la competencia, donde Alicea Rivera buscará destacarse entre las candidatas de todo el mundo.

La representante puertorriqueña tiene en la mira traer a la Isla la sexta corona de Miss Universe, tras lucir un impresionante traje típico inspirado en el zumbador de Puerto Rico.

La final del certamen se celebrará el próximo viernes, 21 de noviembre.