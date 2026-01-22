La organización Miss Universe Puerto Rico anunció oficialmente la apertura del proceso de registro y audiciones para la edición 2026 del certamen, presentando un modelo renovado en la selección de sus futuras candidatas.

Bajo el lema “Se corona una, ganan todas”, la entidad reafirma su compromiso con el desarrollo integral, el empoderamiento y la proyección de la mujer puertorriqueña.

Las interesadas en participar deberán completar de manera obligatoria el registro oficial disponible en MUniversePR.com/registro, el cual permanecerá abierto hasta el 20 de febrero. Este paso inicial es requisito indispensable para ser consideradas dentro del proceso de evaluación.

PUBLICIDAD

Una vez completado el registro, las aspirantes serán contactadas por el equipo de Miss Universe Puerto Rico para coordinar una entrevista virtual, en la que se evaluarán aspectos como su perfil, preparación y capacidad de comunicación. Aquellas que superen esta etapa avanzarán a la audición presencial, que se llevará a cabo en las instalaciones de WAPA Televisión, como fase final del proceso de selección.

La organización subrayó que solo las participantes que completen el registro oficial podrán avanzar en cualquiera de las etapas, por lo que exhortaron a las interesadas a cumplir con este requisito dentro del plazo establecido.

“Este nuevo proceso nos permite conocer a cada aspirante de manera más cercana y organizada, garantizando una selección que esté alineada con los valores y la visión de Miss Universe Puerto Rico. Nuestro enfoque continúa siendo preparar mujeres para transformar sus vidas y formar líderes que impacten positivamente sus comunidades”, expresó Yizette Cifredo, directora nacional del certamen.

Las mujeres que deseen formar parte de esta experiencia y aspirar al título de Miss Universe Puerto Rico 2026 ya pueden iniciar su registro. Para más detalles sobre el proceso, fechas y contenido oficial, la organización invitó a visitar su página web y redes sociales oficiales.